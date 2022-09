Franciszek: "Posiadanie dzieci to dziś kwestia patriotyzmu". Mówił o godzeniu pracy z macierzyństwem

- Spadek liczby urodzeń w połączeniu ze starzeniem się społeczeństwa pogarsza sytuację przedsiębiorców i ogólnie gospodarki. Podaż pracy maleje, a wydatki na emerytury z finansów publicznych rosną. Istnieje pilna potrzeba wspierania rodzin i liczby urodzeń w praktyce - wskazał Franciszek podczas poniedziałkowego spotkania, w którym wzięło udział około 4600 włoskich przedsiębiorców. Wypowiedź papieża zacytował serwis Vatican News.

- Musimy działać nad jak najszybszym wyjściem z demograficznej zimy, w której żyją Włochy i inne kraje - stwierdził Franciszek, zwracając uwagę na problem, z którym borykają się kobiety, które chcą być matkami, ale chcą też jednocześnie realizować się zawodowo.

- Zdarza się, że kobieta, która pracuje tu czy tam, boi się zajść w ciążę. Bo faktem jest - i nie mówię, że to dotyczy konkretnie was - że jak tylko ciążowy brzuch zaczyna być widoczny, kobietę wyrzuca się z pracy. Dlatego proszę, przyjrzyjcie się temu problemowi i zobaczcie, co możecie zrobić, aby kobiety w ciąży mogły godzić pracę z macierzyństwem - podkreślił.

Papież zwrócił też uwagę, że w sytuacji, gdy jest zbyt duża różnica w wynagrodzeniach, "choruje wspólnota pracownicza, a potem szybko i społeczeństwo".

- Adriano Olivetti, wasz wielki kolega z minionego wieku, wyznaczył limit, jaki może dzielić najwyższe i najniższe pensje. Wiedział, że kiedy te różnice są zbyt duże, traci się we wspólnocie pracowników poczucie przynależności i wspólnego przeznaczenia, nie ma empatii i solidarności między wszystkimi - powiedział papież, wspominając o znanym włoskim przedsiębiorcy, producencie m.in. maszyn do pisania.

