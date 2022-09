Edynburg. Incydent w trakcie marszu za trumną królowej, 22-latek krzyczał do księcia Andrzeja: "Ohydne!"

Trumna królowej Elżbiety II dotarła w poniedziałek po południu z Holyroodhouse, rezydencji monarchów w stolicy Szkocji, do katedry św. Idziego w Edynburgu. W chwilę później rozpoczęło się krótkie nabożeństwo.

W katedrze trumna będzie wystawiona na widok publiczny, by Szkoci mogli pożegnać monarchinię. Dzieci królowej będą czuwać przy trumnie. We wtorek ciało królowej Elżbiety II zostanie przetransportowane samolotem do Londynu.

Jednym z uczestników procesji w Edynburgu, oprócz króla Karola III, był także książę Andrzej, syn Elżbiety II i zmarłego w ubiegłym roku księcia Filipa.

W pewnym momencie jeden z mężczyzn obserwujących procesję zaczął krzyczeć w kierunku księcia: "Andrzeju, jesteś chorym, starym człowiekiem!". 22-latek został zatrzymany przez policję w związku z "naruszeniem spokoju na ulicy". "Ohydne!" - krzyczał mężczyzna, będąc już w rękach funkcjonariuszy.

Śmierć Elżbiety II. Incydent w Edynburgu

62-letni książę Andrzej jest bohaterem skandalu. W 2001 roku miał dokonać napaści seksualnej na wówczas 17-letnią dziewczynę, która twierdziła, że została mu dostarczona przez amerykańskiego finansistę Jeffreya Epsteina. Książę Andrzej znajdował się w gronie najbliższych przyjaciół multimilionera. Epstein przyjaźnił się także z Billem Clintonem, Donaldem Trumpem, Kevinem Spacey, czy Woody Allenem.

Członek brytyjskiej monarchii zaprzeczył zarzutom, jakoby miał kontakt seksualny z nieletnią. Sąd nie zgodził się na odrzucenie złożonego w ubiegłym roku pozwu kobiety i ostatecznie doszło do podpisania pozasądowej ugody. Na początku tego roku królowa Elżbieta II pozbawiła Andrzeja tytułów wojskowych, poinformowano również o tym, że książę nie będzie pełnił obowiązków związanych z przynależnością do rodziny królewskiej. W czwartek książę Andrzej pojawił się pierwszy raz publicznie od tego czasu.