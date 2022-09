Edynburg. Marsz za trumną królowej Elżbiety II. Król Karol tuż obok poddanych. "Poruszający moment"

Kondukt z ciałem Elżbiety II przeszedł do edynburskiej katedry świętego Idziego. W procesji uczestniczy m.in. król Karol III - idzie za trumną matki, a od tłumu poddanych oddzielają go barierki. Po nabożeństwie król wróci do nowych obowiązków - przyjmie na audiencji m.in. szkockich parlamentarzystów. Potem ponownie wróci do katedry św. Idziego na czuwanie nad trumną matki.

6 screen BBC // Twitter - Omid Scobie Otwórz galerię Na Gazeta.pl