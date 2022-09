Karol III o podążaniu drogą Elżbiety II. Król przyrzekł wypełnianie "bezinteresownego obowiązku"

W poniedziałek w najstarszej części siedziby brytyjskiego parlamentu - Westminster Hall, zebrali się członkowie Izby Gmin i Izby Lordów, by wysłuchać nowego króla. Karol III przyjął od Parlamentu oficjalne kondolencje z powodu śmierci swojej matki, królowej Elżbiety II. W imieniu brytyjskich parlamentarzystów przemawiał przewodniczący Izby Gmin Sir Lindsay Hoyle.

Stratę królowej odczuł cały świat, całe Zjednoczone Królestwo i Wspólnota Narodów. W mediach ukazało się wiele zdjęć zmarłej Elżbiety II, ale najbardziej wzruszające są te, która ukazują ją wraz z rodziną. Nasz smutek jest wielki, ale wasz jest jeszcze większy

- mówił Sir Lindsay Hoyle.

Karol III: Elżbieta II dała przykład bezinteresownego obowiązku, postanawiam go przestrzegać

Przewodniczący Izby Gmin podkreślił, że wszyscy zgromadzeni wiedzą, że władca "cieszy się ich szacunkiem, ma cenne tradycje i spoczywa na nim odpowiedzialność wyjątkowej historii i systemu rządów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii". - Wiemy, że poniesiecie te obowiązki, które spadają na was z męstwem i godnością okazaną przez Jej zmarłą Wysokość - mówił Sir Lindsay Hoyle.

W krótkim wystąpieniu, po odebraniu kondolencji od parlamentarzystów, Karol III podkreślił zasługi swojej matki dla Wielkiej Brytanii i dodał, że była ona wzorem dla naśladowania zarówno dla niego, jak i dla wielu Brytyjczyków.

Będąc bardzo młodą, Jej Królewska Mość zobowiązała się służyć swojemu krajowi i jego narodowi oraz zachować cenne zasady rządu konstytucyjnego, które leżą w sercu naszego narodu. Ślubu tego dochowała z niezrównanym oddaniem. Dała przykład bezinteresownego obowiązku, którego z Bożą pomocą i waszymi radami postanawiam wiernie wypełnić

- zapewnił król. Karol III dodał: - Stojąc tu przed wami, nie mogę nie czuć ciężaru historii, która nas otacza, przypominając o wielkich tradycjach parlamentarnych, którym poświęcili się członkowie obu izb z osobistym zaangażowaniem - dla dobra każdego z nas. Parlament to żywe narzędzie naszej demokracji - podkreślił monarcha.

"Z dumą i pokorą witamy cię jako króla"

Lord Speaker John McFall złożył hołd zmarłej królowej i powiedział, że "zawładnęła wyobraźnią ludzi na całym świecie". - Pamiętamy jej zaangażowanie, jej życzliwość, jej humor, jej odwagę i hart ducha, a także głęboką wiarę, która była kotwicą w jej życiu - dodał.

Z dumą i pokorą witamy cię jako króla

- powiedział lord McFall. Podczas poniedziałkowej wizyty w Westminsterze członkowie obu izb zobowiązali się do lojalności wobec nowego monarchy.

W poniedziałek trumna z ciałem Elżbiety II trafi do katedry świętego Idziego w Edynburgu. Około 15.30 czasu obowiązującego w Polsce wyruszy ku niej procesja. Trumna ze zmarłą w czwartek monarchinią pojedzie z Holyroodhouse - siedziby władców w Edynburgu - do ogromnej, gotyckiej katedry świętego Idziego, górującej nad słynną Królewską Milą, głównymi ulicami starego miasta. Za trumną matki pójdzie król Karol III. Wraz z nim poszostałe dzieci zmarłej w wieku 96 lat monarchini - książniczka Anna, książę Andrzej i książę Edward.

Pożegnać królową będą też mogli mieszkańcy Szkocji. Trumna będzie wystawiona na widok publiczny. Jutro wieczorem zostanie przetransportowana do Londynu, do Pałacu Buckingham. W środę w uroczystej procesji trumna zostanie odprowadzona właśnie do Westminster Hall, gdzie pozostanie do godz. 6:30 rano w poniedziałek. Wtedy też, 19 września rozpoczną się uroczystości pogrzebowe królowej brytyjskiej, która panowała przez 70 lat.

