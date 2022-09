Siergiej Ławrow zapewnił, że na spotkaniu z kierownictwem Dumy Państwowej i szefami frakcji prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że chce wziąć udział w negocjacjach. - Prezydent powiedział uczestnikom spotkania, że nie sprzeciwiamy się negocjacjom, ale ci, co odmawiają, powinni rozumieć, że im dłużej ten proces jest odwlekany, tym trudniej będzie im z nami rozmawiać - przekazał Ławrow podczas wywiadu dla propagandowego kanału telewizyjnego Rosja-1.



Siergiej Ławrow mówi o narzuceniu warunków przez Ukrainę

Siergiej Ławrow podkreślał w wywiadzie dla rosyjskiej telewizji, że według Ukrainy, negocjacje mogą się rozpocząć dopiero po opuszczeniu ich terenów przez rosyjskie wojsko. "Jeśli chodzi o negocjacje, to powiedzieli już wszystko. Mówią, że mogą się odbyć dopiero po zwycięstwie Ukrainy. A potem, kiedy Rosja opuści ziemie ukraińskie, będą gotowi rozmawiać, narzucając nam swoje warunki"- mówił z przekąsem szef rosyjskiego MSZ.

Podkreślał również, że władze Ukrainy są w podejmowanych decyzjach wspierane m.in. przez Londyn. - Byliby gotowi do rozmowy, narzucenia nam swoich warunków. Są w tym aktywnie wspierani w Londynie, Waszyngtonie i Brukseli. Jeśli to jest ich wybór, to my wiemy, jak możemy osiągnąć cele wyznaczone przez rosyjskiego prezydenta Władimira Putina" - przekazał Ławrow, cytowany przez agencję TASS.

Wojna w Ukrainie. Siergiej Ławrow: Zachód boi się silnej konkurencji

Ławrow przekonywał rosyjskich widzów, że kraje zachodnie nakładają sankcje na Rosję, ponieważ boją się silnych konkurentów. - Wszystko, co robi Zachód, kieruje się strachem przed konkurencją. Na przykład sankcje to wyraźna linia mająca na celu usunięcie silnych konkurentów, nie tylko Rosji i Chin - mówił minister spraw zagranicznych Rosji. Według niego strach przed konkurencją przejawił się także w zakazie udziału rosyjskich sportowców w międzynarodowych zawodach.

