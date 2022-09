O wyzwoleniu miasta Bałaklija w obwodzie charkowskim poinformował w niedzielę wieczorem w swoim codziennym przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jeden z żołnierzy, który chciał pozostać anonimowy, przekazał, że miasto udało się odbić wojsku w błyskawicznym tempie.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile może potrwać jeszcze wojna w Ukrainie? Ekspert wyjaśnia

Wojna w Ukrainie. Ukraińcom udało się odbić kolejne miasto. Zajęło im to 17 minut

Wojna w Ukrainie, która według zamierzeń Kremla przebiec błyskawicznie i zakończyć bezproblemowym przejęciem tego państwa przez Rosję, trwa już ponad pół roku, a okupant od kilku tygodni jest systematycznie wypychany przez ukraińską armię z terenów, które zajął na wschodzie Ukrainy. Wśród miast odbitych z rąk Rosjan znalazła się m.in. Bałaklija, ok. 30-tysięczne (przed wojną) miasto w obwodzie charkowskim. - Zajęcie i wyzwolenie Bałakliji zajęło nam około 17 minut. Przygotowywaliśmy się do tej kontrofensywy od dwóch miesięcy i [odbicie tego terenu - red.] nie było dla nas zaskoczeniem - powiedział ukraiński żołnierz cytowany przez niezależny białoruski portal belsat.eu. Dodał, że ukraińska armia będzie kontynuować odbijanie zajętych przez okupanta ziem.

Ukraina. Rosyjscy żołnierze porzucili sprzęt wartości 130 mln dolarów

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

- Nie postawiono nam ram czasowych ani nie wskazano konkretnych miast. Będziemy iść do przodu jak długo się da. Jeżeli natrafimy na poważny opór i nie będzie możliwości dalszego poruszania się, wzmocnimy tyły, przegrupujemy się i ruszymy dalej - zapewnił żołnierz.

Ogromne sukcesy Ukraińców. Media: Wyzwolili miasto 3 km od granicy

Wojna w Ukrainie. "Rosja straciła najlepszych wojskowych"

Ukraiński wojskowy podkreślił, że doszło do przełomu i ocenił, że Rosjanie nie mają szans przejść do kontrofensywy. Jego zdaniem Rosjanie stracili najlepszych wojskowych, w tym "wagnerowców". Dodał, że teraz do rosyjskich wojsk są mobilizowani obywatele z samozwańczych i nieuznanych na arenie międzynarodowej tzw. Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej. Podkreślił, że armia ukraińska chce wyzwolić Donieck, Ługańsk oraz pozostałe tereny okupowane przez Rosję i że morale wojska ukraińskiego są w tej chwili najwyższe od początku wybuchu wojny.