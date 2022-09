Wycofujący się rosyjscy żołnierze porzucili sprzęt wartości 130 mln dolarów. Ukraińcy dotarli do granicy

Według obliczeń dziennikarza, Rosjanie pozostawili po sobie 20 sprawnych czołgów T-80 i 20 wymagających naprawy, 40 jednostek lekkich maszyn pancernych, 10 systemów artyleryjskich, w tym cztery samobieżne haubicoarmaty 2S19 Msta-S, około 100 sztuk zwykłych pojazdów oraz wyposażenie bojowe i drony. ''I jeszcze rosyjska hańba, ale jej się nie da zmierzyć żadną jednostką'' - napisał Roman Cymbaluk.

REKLAMA

W miarę postępu ukraińskiej ofensywy w sieci pojawia się coraz więcej filmów z porzuconym rosyjskim sprzętem. Przypomnijmy, że szef charkowskiej administracji wojskowej informował, że ukraińskie siły obronne wyzwoliły już ponad 40 miejscowości w tym obwodzie.

Zniszczony sprzęt rosyjskiej armii płonął w niedzielę m.in.na przedmieściach Izium.

W niedzielę wieczorem Kyiv Post opublikował na Twitterze nagranie z ukraińskimi żołnierzami, którzy wyzwolili miejscowość Hoptiwka w obwodzie charkowskim. "To oznacza, że dotarliśmy do granicy z Rosją!" - zaznaczono we wpisie.

Ogromne sukcesy Ukraińców. Media: Wyzwolili miasto 3 km od granicy

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Płk rez. dr Łukasiewicz: To nie gospodarka, a to, co się dzieje na polu walki, wpłynie na decyzje Putina

Z najnowszych informacji podanych przez Sztab Sił Zbrojnych Ukrainy wynika, że Rosjanie wycofują się zarówno w okolicach Charkowa, jak i Chersonia.

W obwodzie charkowskim 150 rosyjskich żołnierzy wyruszyło w kierunku dalej okupowanych terenów lub do Federacji Rosyjskiej konwojem składającym się z dwóch autobusów, ciężarówki i 19 skradzionych samochodów. Podobnie w obwodzie ługańskim - okupanci pospiesznie opuścili okolicę w czterech ciężarówkach Kamaz, 20 samochodach pancernych Tigr i ponad 20 skradzionych samochodach należących do okolicznych mieszkańców.

W obwodzie chersońskim Rosjanie wycofali się częściowo, ale z powodu dużych strat w ludziach zajęli Centralny Szpital Miejski w Nowej Kachowce, wypędzając wcześniej wszystkich dotychczasowych pacjentów.

Ukraińcy wystrzeliwują "pociski agitacyjne" z ulotkami

Ukraińskie oddziały za pomocą systemów rakietowych wystrzeliwują w stronę rosyjskich wojsk tak zwane pociski agitacyjne. Każdy nabój zawiera 1500 ulotek z informacją dla Rosjan wzywającą do poddania się oraz instrukcją, jak to zrobić.

''Ulotki to jeden ze sposobów oddziaływania informacyjnego na przeciwnika w miejscach, gdzie nie ma internetu'' - napisała w mediach społecznościowych wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Jak dodała - wystrzeliwane przez ukraińskie wojska ''pociski agitacyjne'' to ''ostatnia szansa'' dla Rosjan, by się poddali. Podkreśliła, że w przeciwnym razie ''na ziemi ukraińskiej czeka ich tylko śmierć''.

Zełenski: Wypędzimy najeźdźców z każdego ukraińskiego miasta i wsi

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że armia ukraińska odzyskując kolejne tereny spod okupacji rosyjskiej, zajęły wieś Czkałowskie w obwodzie charkowskim.

"Kolejna osada wyzwolona! Dzięki 14. samodzielnej brygadzie zmechanizowanej imienia księcia Romana Wielkiego flaga ukraińska wróciła do wsi Czkałowskie, obwód charkowski. I tak będzie wszędzie. Wypędzimy najeźdźców z każdego ukraińskiego miasta i wsi. Dziękujemy wszystkim naszym bohaterom!" - napisał prezydent Wołodymyr Zełenski.

Sukcesy Ukraińców na froncie. "Zajęliśmy Bałakliję w 17 minut"