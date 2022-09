Putin otworzył w stolicy diabelski młyn. "Słońce Moskwy" przestało działać następnego dnia

Jak podaje niezależny portal Medusa, w sobotę w otwarciu tej atrakcji brał udział, poprzez łącze wideo, prezydent Rosji Władimir Putin.

"Podczas gdy armia rosyjska 'heroicznie' wycofuje się z regionu Charkowa, Putin otwiera diabelski młyn w Moskwie. Car ma po prostu ważniejsze rzeczy do zrobienia" - ironizowała w sobotę niezależna agencja informacyjna NEXTA. Już następnego dnia atrakcja przestała jednak działać.

