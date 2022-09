Trumna z ciałem królowej Elżbiety II dotarła do Edynburga. Tłumy żegnały królową cichymi oklaskami

Trasa liczyła niemal 300 kilometrów. Na trumnie widniał sztandar szkockich królów: nieokiełznany lew. Po drodze karawan mijał miasta i miasteczka. Na trasie znalazły się: pobliska wioska Ballater, granitowe miasto - Aberdeen, Dundee i Perth. Ludzie na trasie witali swą królową w ciszy, czasem rozlegały się ciche oklaski.

Przez noc ciało Elżbiety II zostanie przechowane w Hollyroodhouse - rezydencji monarchów w Edynburgu, nieopodal szkockiego parlamentu.

Ciąg dalszy uroczystości żałobnych w Wielkiej Brytanii po śmierci królowej

W poniedziałek odbędzie się uroczysta procesja wzdłuż słynnej Królewskiej Mili, a trumna trafi do Katedry św. Idziego. W procesji będzie szedł m.in. król Karol III wraz z królową małżonką. Nowy monarcha do Edynburga uda się w poniedziałek - to część operacji o kryptonimie Spring Tide, czyli pierwszej podróży jako monarchy po czterech krajach Wielkiej Brytanii. W katedrze św. Idziego Szkoci będą mogli pożegnać królową.

We wtorek trumna z ciałem Elżbiety II zostanie przewieziona na lotnisko w Edynburgu, a następnie do bazy lotniczej RAF Northol w Londynie. Pogrzeb królowej zaplanowano na poniedziałek 19 września. Monarchini spocznie w Kaplicy Św. Jerzego na Zamku Windsor u boku swoich rodziców Jerzego VI i Elżbiety królowej matki oraz siostry Małgorzaty. W to samo miejsce przeniesiona zostanie również trumna z ciałem jej męża, księcia Filipa.

