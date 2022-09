Hiszpania chce zmienić przepisy. Aborcja bez zgody rodziców już dla 16-latek

Ustawa zatwierdzona przez rząd premiera Pedro Sancheza rozpoczęła procedurę parlamentarną. Po uchwaleniu nowelizacji ustawy w sprawie zdrowia seksualnego i dobrowolnego przerywania ciąży (ustawy o aborcji) przez Kongres Deputowanych, projekt zostanie przesłany do zatwierdzenia przez Senat. Większość w parlamencie ma ugrupowanie Sancheza, który chce, by ustawa weszła w życie przed zakończeniem kadencji rządu - czyli do końca 2023 roku.

Hiszpania chce znowelizować ustawę o aborcji. Nowy projekt zakłada przerwanie ciąży przez nieletnie bez zgody rodziców

Ustawa ma umożliwić nieletnim w wieku 16 i 17 lat przerwanie ciąży bez zgody rodziców. Aborcja ma być zagwarantowana przez hiszpańską publiczną ochronę zdrowia. Poza tym nowelizacja wyeliminuje tzw. "trzy dni refleksji" przed podjęciem decyzji o aborcji - to z kolei wiąże się z koniecznością zreformowania Kodeksu Karnego.

Po przerwaniu ciąży kobiety będą miały prawo do dni wolnych od pracy. Otrzymają też specjalistyczne wsparcie psychologów. Ponadto ośrodki zdrowia i apteki mają obowiązkowo posiadać w ofercie tabletki postkoitalne - tzw. tabletki "dzień po". Są one dostępne bez recepty i kosztują 20 euro.

Apteki, które nie będą wydawały tabletek "dzień po", muszą liczyć się z bardzo wysokimi karami wynoszącymi od 90 tysięcy do nawet miliona euro. Ponadto farmaceuta zawsze musi mieć "zapas odpowiedni do zapotrzebowania" i nie może tłumaczyć się tym, że zabrakło mu tych środków.

Ministerka ds. równości Irene Montero dodaje, że poza dostępem do aborcji konieczne jest także wprowadzenie obowiązkowej edukacji seksualnej w szkołach.

