Szef charkowskiej obwodowej administracji wojskowej Oleg Sinegubow poinformował, że ukraińskie wojsko wyzwoliło już z rąk okupantów około 40 osad w obwodzie charkowskim.

Jednym z wyzwolonych miast jest Kozacza Łopań, która leży około 37 km od Biełgorodu i niespełna trzy km od granicy z Rosją.

Wojska rosyjskie zajęły wieś w pierwszych dniach inwazji na Ukrainę. Według nieoficjalnych informacji kolejną miejscowością wyzwoloną przez siły ukraińskie w obwodzie charkowskim jest Dworiczna.

Jak pokazują w mediach społecznościowych jednostki wojskowe, Rosjanie pozostawiają za sobą bardzo wiele sprzętu.

Wcześniej generał Wałerij Załużny, głównodowodzący ukraińskich sił zbrojnych, przekazał, że "w rejonie Charkowa ukraińskie wojsko przesuwa się nie tylko na południe i wschód, ale także na północ". "Do granicy państwowej pozostało 50 kilometrów"- napisał wojskowy.