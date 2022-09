Rosja przetrzymuje w obozie ukraińską medyczkę. Mariana jest w dziewiątym miesiącu ciąży

Historię Mariany Mamonowej nagłośniło BBC. Dziennikarzom stacji udało się dotrzeć do męża kobiety, która od początku kwietnia przebywa w rosyjskiej niewoli w kontrolowanej przez okupantów Ołeniwce.

