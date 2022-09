Wielka Brytania. Trumna z ciałem Elżbiety II przewożona jest do Edynburga. Tłumy na ulicach

Zobacz wideo "Król Karol, śmierć i pogrzeb Elżbiety II, a potem długo nic". Weekendowy przegląd prasy prosto z Londynu

Najpierw był przystanek przy kościółku w niewielkiej wiosce Ballater w pobliżu zamku Balmoral, gdzie monarchini zmarła w czwartek. Następnie granitowe miasto: Aberdeen, a wreszcie - monumentalny Edynburg. Trumna trafi do sali tronowej w Pałacu Holyroodhouse, siedziby monarchów w stolicy Szkocji, naprzeciwko regionalnego parlamentu kraju.

Trumna z ciałem Elżbiety II przewożona jest do Edynburg.

W poniedziałek odbędzie się uroczysta procesja wzdłuż słynnej Królewskiej Mili, a trumna trafi do Katedry św. Idziego. W procesji będzie szedł m.in. król Karol III wraz z królową małżonką. Nowy monarcha do Edynburga uda się w poniedziałek - to część operacji o kryptonimie Spring Tide, czyli pierwszej podróży jako monarchy po czterech krajach Wielkiej Brytanii. W katedrze św. Idziego Szkoci będą mogli pożegnać królową.

We wtorek trumna z ciałem Elżbiety II zostanie przewieziona na lotnisko w Edynburgu, a następnie do bazy lotniczej RAF Northol w Londynie. Pogrzeb królowej zaplanowano na poniedziałek 19 września. Monarchini spocznie w Kaplicy Św. Jerzego na Zamku Windsor u boku swoich rodziców Jerzego VI i Elżbiety królowej matki oraz siostry Małgorzaty. W to samo miejsce przeniesiona zostanie również trumna z ciałem jej męża, księcia Filipa.

