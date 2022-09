Ukraina w kilka dni wyzwoliła więcej terytorium niż Rosja zdobyła od kwietnia - raport ISW

Amerykański Instytut Badań nad Wojną przekazał, że w ciągu ostatnich pięciu dni, od wtorku 6 września do soboty 10 września, siły ukraińskie wyzwoliły ponad trzy tysiące kilometrów kwadratowych terytorium zajętego przez rosyjskich najeźdźców. Co możemy przeczytać w raporcie ISW?

Wojna w Ukrainie. Raport ISW o sukcesach Ukrainy na froncie wschodnim. "Zdobędą miasto Izium w ciągu najbliższych 48 godzin"

"Siły rosyjskie nie przeprowadzają kontrolowanego wycofywania się - zamiast tego pospiesznie uciekają z południowo-wschodniego obwodu charkowskiego, aby uniknąć utknięcia w kotle wokół Izium. Siły rosyjskie wcześniej osłabiły północną oś frontu, przerzucając jednostki na południe Ukrainy i Krym. Tym samym przyspieszyli postępy Ukrainy na froncie wschodnim" - czytamy na początku raportu.

Rosjanie uciekają z miast zajętych od 2014 roku. Kilometrowe korki

Jak dodaje ISW, Ukraina nie ogranicza się do odbijania Izium. Z doniesień wynika, że ukraińskie wojsko odbiło też tereny znajdujące się zaledwie 15 kilometrów od granicy z Rosją. "Siły ukraińskie spenetrowały w niektórych miejscach rosyjski front na głębokość do 70 km i zdobyły ponad 3000 kilometrów kwadratowych terytorium w ciągu ostatnich pięciu dni (od 6 września). Jest to terytorium większe od terenów zdobytych przez siły rosyjskie we wszystkich swoich operacjach od kwietnia" - czytamy dalej.

"Siły ukraińskie prawdopodobnie zdobędą miasto Izium w ciągu najbliższych 48 godzin, jeśli jeszcze tego nie zrobiły. Wyzwolenie Izium będzie najważniejszym osiągnięciem militarnym Ukrainy od zwycięstwa w bitwie pod Kijowem w marcu" - podaje dalej Instytut Badań nad Wojną. Jak zaznaczono w raporcie, zdobycie tego miejsca uniemożliwiłoby Rosji poruszanie się na północny zachód drogą E40, która była wykorzystywana przez Rosjan w celu ominięcia ukraińskich pozycji na linii słowiańsk-kramatorsk.

Tak ukraińska armia zaskoczyła Rosjan. "Nie mieli pojęcia, co się dzieje"

ISW zauważa też, że rosyjscy eksperci wojskowi już wcześniej wskazywali problem z ewentualną ewakuacją wojsk z Izium, wskazując na możliwość utworzenia przez Ukrainę tak zwanego kotła. Okrążeni Rosjanie ponieśliby wówczas ogromne starty. Na Telegramie obserwuje się też wzrost wpisów krytykujących Kreml i rosyjskie Ministerstwo Obrony, które potwierdziło problemy na froncie dopiero w sobotę 10 września. Rosja opisuje to jednak nie jako ucieczka z pozycji, a "przegrupowanie się wojsk".