W ostatnich dniach około 2000 kilometrów kwadratowych terytorium kraju zostało wyzwolonych spod okupacji Rosji. Trwa wyzwalanie kolejnych miejscowości - poinformował Sztab Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Wołodymyr Zełenski, podczas swojego codziennego przemówienia do narodu, pogratulował armii wyzwolenia Bałakliji i postępów w rejonie Charkowa.



- Ukraina zawsze wraca! Dobrze to pokazujemy. Cały obwód doniecki zostanie wyzwolony, będzie bezpieczny i szczęśliwy - tak powinno być w Ukrainie, tak powinno być wszędzie na naszej ziemi - podkreślił w sobotę (10 września) prezydent.

