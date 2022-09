Wojna w Ukrainie. Rosjanie porzucili rannego pułkownika. Ukraińcy się nim zajęli

Ukraińskie media podają, że żołnierze z 25. Brygady Powietrznodesantowej uratowali rosyjskiego pułkownika. Według tych doniesień, rosyjscy żołnierze 18. Dywizji Strzelców mieli zostawić swojego rannego oficera na polu walki. Ukraińcom oficer zawdzięcza życie.

Zobacz wideo Płk rez. dr Łukasiewicz: To nie gospodarka, a to, co się dzieje na polu walki, wpłynie na decyzje Putina