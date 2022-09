Zobacz wideo Tłumy żegnają Elżbietę II pod Pałacem Buckingham w Londynie

Następnie na trasie znajdzie się granitowe miasto: Aberdeen, a wreszcie - monumentalny Edynburg. Trumna trafi do sali tronowej w Pałacu Holyroodhouse, siedziby monarchów w stolicy Szkocji, naprzeciwko regionalnego parlamentu kraju. W poniedziałek odbędzie się uroczysta procesja wzdłuż słynnej Królewskiej Mili. Trumna trafi do Katedry św. Idziego. Tam Szkoci będą mogli pożegnać monarchinię.

Wielotysięczne tłumy pożegnają królową

Jak podkreśla BBC, na trasie przejazdu trumny z ciałem Elżbiety II spodziewane są wielotysięczne tłumy. We wtorek wieczorem odbędzie się przelot do Londynu. Pogrzeb królowej zaplanowano na poniedziałek 19 września. Monarchini spocznie w Kaplicy Św. Jerzego na Zamku Windsor u boku swoich rodziców Jerzego VI i Elżbiety królowej matki oraz siostry Małgorzaty. W to samo miejsce przeniesiona zostanie również trumna z ciałem jej męża, księcia Filipa.

W poniedziałek do Edynburga uda się król Karol III z królową małżonką. To część operacji o kryptonimie Spring Tide, czyli pierwszej podróży jako monarchy po czterech krajach Wielkiej Brytanii.

Proklamacja w kolejnych krajach

Tymczasem w niedzielę przed południem Szkoci, Irlandczycy z północy i Walijczycy usłyszą wieść, że Królestwo ma nowego króla. Zabrzmi tam tekst proklamacji. Ten sam, który usłyszeliśmy w Londynie.

Karola III swoim królem ogłaszają kolejne kraje Wspólnoty Brytyjskiej. Tak zrobiły Australia i Nowa Zelandia. - Król Karol konsekwentnie demonstrował głęboki szacunek dla naszego narodu, który taką postawę wielce doceniał. Nie mam wątpliwości, że to się pogłębi - podkreśliła Jacinda Ardern, szefowa nowozelandzkiego rządu.

Natomiast premier Antigui i Barbudy zapowiedział, że w ciągu trzech lat od śmierci królowej wezwie do referendum niepodległościowego.