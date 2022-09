Ukraińcy wyzwalają kolejne miasta. Zełenski wydał oświadczenie: Odzyskaliśmy 2000 km kwadratowych

Zobacz wideo Tłumy żegnają Elżbietę II pod Pałacem Buckingham w Londynie

Jak czytamy w porannym komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, około 2000 kilometrów kwadratowych terytorium kraju w ostatnich dniach zostało wyzwolonych spod okupacji Rosji. Trwa wyzwalanie kolejnych miejscowości. Ukraińskie oddziały wkroczyły do Kupiańska, wyzwalane są też kolejne miejscowości w regionach kupiańskim i izjumskim w obwodzie charkowskim. W internecie pojawiają się też niepotwierdzone informacje o odzyskaniu lotniska w Doniecku oraz ucieczce szef tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Więcej w poniższym artykule:

Nieoficjalnie: Ukraińskie wojsko przejęło lotnisko w Doniecku

Ukraińcy informują, że Rosjanie z powodu poniesionych strat osobowych planują mobilizację na okupowanych terenach. Mężczyznom zakazano opuszczania miejsca zamieszkania. Ponadto agresorzy wprowadzili godzinę policyjną, trwają też przeszukiwania mieszkań.

W raporcie napisano również, że w ciągu ostatniej doby rosyjska armia przeprowadziła 16 ataków rakietowych i 34 ataki na obiekty wojskowe i cywilne na terenie Ukrainy. W niektórych przypadkach Rosjanie używali czołgów, moździerzy, artylerii lufowej i rakietowej.

Ukraińska ofensywa trwa. Rosyjskie wojsko ucieka z obwodu charkowskiego

Zełenski: Nasze zwycięstwo stało się jeszcze bardziej namacalne

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pogratulował armii ukraińskiej wyzwolenia Bałakliji i postępów w rejonie Charkowa. W swoim codziennym wystąpieniu ukraiński przywódca podkreślił, że kontrofensywa w obwodzie donieckim trwa i zapewnił, że miasta Łyman i Dniepr zostaną odbite.

- Chciałbym dziś pogratulować dwóm naszym pięknym i silnym miastom - Łyman i Dniepr. Łyman w obwodzie donieckim wciąż czeka na naszą flagę i jest to nieuniknione. Ukraina zawsze wraca! Dobrze to pokazujemy. Cały obwód doniecki zostanie wyzwolony, będzie bezpieczny i szczęśliwy - tak powinno być w Ukrainie, tak powinno być wszędzie na naszej ziemi - podkreślił prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski podziękował też mieszkańcom Dniepru. Podkreślił, że schronienie znalazły tam tysiące ukraińskich obrońców. Przekazał, że od początku września ukraińska armia wyzwoliła już około 2000 kilometrów kwadratowych swojego terytorium. - Jestem wdzięczny naszym obrońcom, którzy sprawili, że nasze zwycięstwo stało się jeszcze bardziej namacalne! - podkreślił Wołodymyr Zełenski.

"Musimy zapewnić Polsce niezbędną elektryczność"

Prezydent Ukrainy mówił też o energetycznym wsparciu "polskich braci w okresie jesienno-zimowym". Przekazał, że zalecił przyspieszenie odbudowy połączenia energetycznego między Polską a Ukrainą. Ukraiński przywódca zapowiedział, że rekonstrukcja linii przesyłowej z Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej powinna zakończyć się na początku grudnia.

- Poleciłem przyspieszyć odbudowę linii przesyłowej z elektrowni Chmielnicki do Rzeszowa. To "miasto-ratownik". Przypominam, że ten specjalny tytuł został przyznany miastu Rzeszów za nieocenioną pomoc dla Ukrainy. Musimy zakończyć odbudowę do 8 grudnia i zapewnić Polsce niezbędną elektryczność - podkreślił ukraiński przywódca.

Wołodymyr Zełenski dodał, że wsparcie energetyczne Polski będzie możliwe, jeśli Ukraina odzyska kontrolę nad Zaporoską Elektrownią Jądrową.

Po spotkaniu w Kijowie z prezydentem Ukrainy premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska może kupować prąd z elektrowni Chmielnicki. W sobotę szef ukraińskiego rządu Denys Szmyhal zapowiedział, że przebudowę linii elektroenergetycznej łączącej elektrownię atomową Chmielnicki z Rzeszowem uda się zakończyć przed terminem. Pozwoli to na eksport dodatkowego tysiąca megawatów.

