Nieoficjalnie: Ukraińskie wojsko przejęło lotnisko w Doniecku. Szef DRL uciekł z miasta

"W ciągu ostatnich kilku minut pojawiły się nieoficjalne i niepotwierdzone doniesienia, mówiące o tym, że siły ukraińskie zdołały zdobyć międzynarodowe lotnisko w Doniecku po wycofaniu się sił rosyjskich i że teraz zaczynają posuwać się w kierunku miasta Donieck" - napisał na Twitterze analityk OSINTdefender.

Już godzinę wcześniej ukraińskie media, które powołują się na źródła wywiadowcze, informowały, że armia ukraińska prawdopodobnie weszła w sobotę na teren lotniska w Doniecku. Te doniesienia potwierdził w mediach społecznościowych parlamentarzysta Ołeksij Gonczarenko.

Kanal24 przekazał ponadto, że szef tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Denis Puszylin opuścił miasto.

Siły ukraińskie kontynuują odbijanie z rąk wojsk rosyjskich miejscowości w obwodzie charkowskim i na południu kraju - przekazał w sobotę wieczorem sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W komunikacie zaznaczono, że kontynuowane jest wyzwalanie miejscowości tymczasowo zajętych przez rosyjskich okupantów w obwodzie charkowskim i na kierunku rzeki Boh.