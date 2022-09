Podano datę pogrzebu królowej Elżbiety II. Odbędzie się dzień później, niż przewidywano

W poniedziałek w południe rozpoczną się uroczystości pogrzebowe królowej Elżbiety II w Opactwie Westminsterskim - poinformował Pałac Buckingham. Zwykle pogrzeb odbywa się 10 dni po śmierci monarchy, w tym przypadku od śmierci do pogrzebu minie 11 dni. Wcześniej nowy król Karol III zdecydował, że dzień pochówku jego matki będzie dniem wolnym od pracy.

W komunikacie przedstawiono szczegóły ostatniej drogi Elżbiety II. Rozpocznie się ona w niedzielę 11 września, kiedy o godzinie 11 polskiego czasu trumna z ciałem królowej zostanie wyprowadzona z posiadłości w Balmoral. Stamtąd trafi do Pałacu Holyrood, rezydencji monarchów brytyjskich w Szkocji. Trumna spocznie w Sali Tronowej, aby personel pałacu mógł złożyć hołd królowej.

W poniedziałek 12 września król z małżonką przyjadą do Edynburga, by po godzinie 15 przejść z procesją od Pałacu Holyrood do katedry św. Idziego. Tuż przed 16 trumna ozdobiona koroną Szkocji zostanie wniesiona do katedry. Tam zgromadzeni będą mogli oddać hołd Elżbiecie II. O 20:20 król i inni członkowie rodziny królewskiej odbędą czuwanie.

Księżniczka Anna poleci z ciałem do Londynu

We wtorek 13 września o godzinie 18 trumna zostanie przewieziona na lotnisko w Edynburgu. Z ciałem królowej będzie leciała księżniczka Anna, jedyna córka Elżbiety II. Po niecałej godzinie samolot wyląduje w bazie Królewskich Sił Powietrznych pod Londynem. Stamtąd trumna zostanie przewieziona do Pałacu Buckingham, gdzie zostanie ustawiona w sali balowej - tam hołd złożą członkowie rodziny królewskiej.

W środę 14 września na trumnie ułożony zostanie symbol imperium brytyjskiego - brytyjska korona państwowa. 22 minuty po 15 trumna na tzw. łożu przejedzie z Buckingham do Pałacu Westminsterskiego. W pochodzie będą szli król Karol III z małżonką Kamilą i inni członkowie rodziny królewskiej. Z informacji BBC wynika, że procesja będzie transmitowana na ekranach ustawionych w londyńskich parkach.

Wystawienie trumny na widok publiczny

O godzinie 16 w Pałacu Westminsterskim arcybiskup Canterbury odprawi krótkie nabożeństwo. Po tym trumna z ciałem zostanie wystawiona na widok publiczny aż do poniedziałku. W tym czasie będzie można złożyć hołd królowej. Szczegóły zostaną podane przez rząd, jednak już teraz wiadomo, że Pałac odwiedzą tłumy - gdy w 2002 roku wystawiono tam trumnę z ciałem Elżbiety, królowej matki, siedzibę brytyjskiego parlamentu odwiedziło ponad 200 tysięcy osób.

Trumna ustawiona na katafalku będzie przykryta flagą Royal Standard, a na niej ułożone będą: brytyjska korona państwowa, berło i jabłko.

Królowa zostanie pochowana z mężem, rodzicami i siostrą

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 19 września o godzinie 12 polskiego czasu w Opactwie Westminsterskim, gdzie królowa została koronowana w 1953 roku i brała ślub z księciem Filipem w 1947 roku. W Opactwie odprawiony był też pogrzeb królowej matki.

BBC podaje, że wśród gości znajdą się m.in. członkowie rodziny, premierka Liz Truss, byli premierzy i głowy państw.

Następnie trumna z ciałem Elżbiety II zostanie przewieziona do Windsoru, gdzie w kaplicy św. Jerzego królowa zostanie pochowana u boku męża, zmarłego rok temu księcia Filipa. Trumna zostanie złożona w kaplicy pamięci króla Jerzego VI. Oprócz małżonka królowej pochowani tam są również jej rodzice - Jerzy VI i Elżbieta Bowes-Lyon, a także siostra królowej, księżniczka Małgorzata.