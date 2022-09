Putin wysyła gratulacje nowemu królowi. TASS publikuje treść telegramu do Karola III

Prezydent Rosji Władimir Putin pogratulował królowi Karolowi III wstąpienia na tron - podaje TASS. "Wasza Wysokość, przyjmij gratulacje z okazji wstąpienia na tron. Życzę Waszej Królewskiej Mości sukcesów, zdrowia i wszystkiego najlepszego. Z szacunkiem - Władimir Putin" - napisał w telegramie.

Propagandowa agencja informacyjna przekazała, że rosyjski prezydent i król Karol III spotkali się kilkukrotnie w przeszłości. W 2003 roku Putin przybył do Wielkiej Brytanii z wizytą państwową, to on spotkał się z Putinem i jego żoną na rampie samolotu i przywitał ich w imieniu królowej Elżbiety II. Ostatni raz rosyjski przywódca spotkał się z Putinem w 2020 roku. Mężczyźni uścisnęli sobie dłoń na Forum Pamięci o Holokauście w Jerozolimie.

W piątek Kreml poinformował z kolei, że Putin "nie rozważa" udziału w pogrzebie królowej Elżbiety II. Komunikat jest o tyle kuriozalny, że nic nie wskazuje na to, by Putin miał być na pogrzeb zaproszony. Prezydent Rosji wystosował jednak oficjalne kondolencje.

Władimir Putin składa kondolencje po śmierci Elżbiety II. Co napisał prezydent Rosji?

"Najważniejsze wydarzenia w najnowszej historii Wielkiej Brytanii są nierozerwalnie związane z Jej Królewską Mością. Elżbieta II przez wiele dziesięcioleci słusznie cieszyła się miłością i szacunkiem swoich poddanych, a także autorytetem na arenie światowej" - napisał Putin w oświadczeniu, które zostało przesłane do Pałacu Buckingham.

Putin reaguje na śmierć Elżbiety II. "Cieszyła się miłością"

W dalszej części prezydent Rosji zwrócił się do syna Elżbiety II - króla Karola III. Putin życzył mu m.in. "odwagi". "Życzę odwagi i wytrwałości w obliczu tej ciężkiej, nieodwracalnej straty. Proszę o przekazanie słów szczerego współczucia i wsparcia członkom rodziny królewskiej i wszystkim mieszkańcom Wielkiej Brytanii" - napisał dyktator Rosji.