Londyn. Incydent przed przejazdem króla Karola. Mężczyzna powalony na ziemię przez policję

Mężczyzna przeskoczył przez barierkę, kiedy zauważył, że nadjeżdża samochód z Karolem III. Policjanci dostrzegli to na monitoringu. Sześciu funkcjonariuszy błyskawicznie powaliło go na ziemię. Mężczyzna został zakuty w kajdanki i zabrany do policyjnej furgonetki - informuje "The Mirror".

Londyn. Mężczyzna powalony na ziemię po przeskoczeniu barierek przed Karolem III

Akcja policjantów została nagrana przez przechodniów w Londynie. Na filmie udostępnionym w mediach społecznościowych widać sześciu funkcjonariuszy powalających mężczyznę, znajdującego się w pobliżu barierek.

Mężczyzna został przeszukany, a następnie odprowadzony do policyjnej furgonetki. Wszystko uchwyciła kamera, która chwilę później pokazała Karola III machającego do Brytyjczyków ze swojego Rolls Royce'a.

W sobotę odbyła się uroczysta proklamacja. O godzinie 11 czasu polskiego zebrała się Rada Akcesyjna, która oficjalnie uznała Karola za króla Wielkiej Brytanii. Godzinę później proklamacja została odczytana z balkonu Pałacu św. Jakuba w Westminster. To formalność, moment symboliczny, bo Karol monarchą stał się w chwili śmierci matki, królowej Elżbiety II.

- Moja matka stanowiła przykład służby pełnej poświęceń dla dobra królestwa. (...) Ze smutkiem przyjmuję na siebie obowiązki monarchy, które mi przekazano. Będę inspirować się moją matką przy sprawowaniu konstytucyjnego rządu, zapewnieniu pokoju i dobrobytu narodom tej wyspy oraz państwom Wspólnoty Narodów. Wiem, że będę przy tym wspierany miłością i lojalnością narodów, które mnie na ten tron wzywają - zaznaczył król Karol III podczas uroczystości. - Na wykonywanie tych obowiązków poświęcę resztę mojego życia i modlę się o pomoc i prowadzenie ręką Boga - zapowiedział Karol III.

