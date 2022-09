Na nagraniach wykonanych przez dziennikarkę Gazeta.pl Marię Mazurek widać tłumy osób, które nadal zbierają się przed pałacem Buckingham w Londynie. Podejście do samej bramy, na której znajduje się obwieszczenie o śmierci Elżbiety II, jest prawie niemożliwe, ze względu na ogrom kwiatów, które są składane przez Brytyjczyków.

- Żeby złożyć kwiaty przed samą bramą pałacu Buckingham trzeba odstać przynajmniej kilkadziesiąt minut. Dlatego Brytyjczycy, ale nie tylko oni, składają te kwiaty w zasadzie wszędzie, przy każdym znajdującym się na placu pomniku - relacjonuje Maria Mazurek.

Niektórzy dodają także liściki. "Dziękujemy za Twoją siłę, służbę i uśmiech. Spoczywaj w pokoju, Wasza Wysokość" - taki tekst pojawia się na jednej z kartek przed pałacem. Obok znajduje się naklejka z psem rasy corgi - ulubionymi psami królowej. Pod liścikiem podpisało się kilka osób - Taylor, Emma czy Ben.

Londyn. Rada Akcesyjna proklamowała Karola III nowym królem

"Uosabiasz Wielką Brytanię. Byłaś królową moich pradziadków. Byłaś królową moich dziadków. Byłaś królową mojej mamy. Wszystkich, których ze smutkiem to mówię, nie ma już z nami. Ale Ty byłaś stałą w naszym życiu. Od oglądania Cię w telewizji, przez machanie do Ciebie, gdy jechałaś złotym powozem, a moja mama była zawsze obok. To są wspomnienia, których nigdy nie zapomnę. Połączyłaś całe generacje ludzi, a nawet nas nie znałaś. (...) Spoczywaj w pokoju nasza królowo" - można przeczytać w kolejnym liściku.

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie odbędzie się pogrzeb Elżbiety II. Zgodnie z "Operacją London Bridge", ceremonia ta powinna mieć miejsce na 10 dni po ogłoszeniu śmierci monarchini. Zgodnie z tym zapisem pogrzeb powinien odbyć się więc w niedzielę 18 września. Brytyjscy dziennikarze twierdzą jednak, że uroczystości te mogą mieć miejsce także dzień wcześniej (w sobotę 17 września) lub dzień później (w poniedziałek 19 września).

