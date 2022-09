Ukraina. Szefowa MSZ Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie

- Przyjechałam dziś do Kijowa, aby pokazać, że Ukraińcy dalej mogą na nas liczyć. Że będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne - powiedziała Annalena Baerbock, szefowa niemieckiego MSZ. W sobotę polityczka udała się z niezapowiedzianą wizytą do ukraińskiej stolicy.

