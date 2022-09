W mediach pojawiło się nagranie z rannym żołnierzem, który trafił do ukraińskiej niewoli. Rosjanin opowiedział, jakim sprzętem dysponuje armia jego kraju. Nagranie stało się bardzo popularne wśród użytkowników mediów społecznościowych.

Wojna w Ukrainie. Niektóre czołgi stoją w miejscu. "Nie mogą się ruszyć, bo gubią olej"

- Nasz czołg nie strzelał - powiedział Rosjanin, który w wyniku walk ma poparzoną twarz. Ukraińcy pytają go, dlaczego używano czołgu, który nie był w pełni sprawny. - Taki był rozkaz - odpowiedział jeniec.

Dalej wyjaśnił, że w czołgu nie działał automat ładujący. W jego jednostce nie było natomiast mechanika, który mógłby to naprawić, bo sami żołnierze nie wiedzieli, jak mają to zrobić. Ukraińcy zauważyli jednak, że z pozycji, na której został zatrzymany, Rosjanie prowadzili ostrzał.

Jeniec przyznał wówczas, że to strzelały po prostu inne czołgi. - One stoją w miejscu. Nie mogą się ruszyć, bo gubią olej - wyjaśnił. - Rozumiem. Niektóre czołgi jeżdżą, ale nie strzelają, a inne strzelają, ale nie jeżdżą? - pyta przesłuchujący go Ukrainiec. - Tak - odpowiada pojmany Rosjanin. Rozmowa kończy się krótkim podsumowaniem: "Nieźle".

Informacje o tym, że Rosjanie są wysyłani na front bez odpowiedniego sprzętu pojawiały się już po miesiącu wojny, gdy najeźdźcom nie udało się zająć zakładanych przez Kreml pozycji. Zniszczone w walkach sprzęty zastępowane są jednostkami, które nie zawsze są w pełni sprawne. Mimo wszystko zaskakujące jest to, że rzekomo druga najlepsza i największa armia świata ma problem ze sprzętem i to na taką skalę.

Wojna w Ukrainie trwa już 199. dzień. Od początku inwazji siły rosyjskie straciły już 52 250 żołnierzy, a także m.in. 2 136 czołgów, 4 584 pojazdy opancerzone, 239 samolotów, 212 helikopterów, 162 systemów obrony przeciwlotniczej, 15 statków i łodzi oraz 1259 systemów artyleryjskich - przekazał ukraiński Sztab Generalny.

