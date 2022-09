Ukraińcom udało się odbić miasto Bałaklija, znajdujące się w obwodzie charkowskim w Ukrainie. Okupujący ten region Rosjanie uciekali w popłochu widząc ukraińskie jednostki. Jedno z nagrań wzbudziło szczególne zainteresowanie w mediach społecznościowych.

Na nagraniu widać rosyjski czołg T-72B3, który ucieka przed siłami ukraińskimi zmierzającymi do miasta Bałaklija. Wycofujący się okupanci robili to w ogromnym pośpiechu - czołgi, którymi jechali najeźdźcy, pędziły tak szybko, że kilku żołnierzy wypadło z pojazdu. Mimo wszystko osoby te mogą mówić o szczęściu - czołg bowiem chwilę później uderza w drzewo, które się przewraca.

Co ciekawe, Rosjanie przejeżdżali tuż obok Sił Operacji Specjalnych Ukrainy i żołnierzy w ciężarówkach. Nagranie, które pojawiło się na kanale The New Geopolitics Research Network na Twitterze zostało opatrzone opisem: "Mistrzowie czołgowego biathlonu". Jest to ironiczny komentarz do wymyślonej w Rosji dyscypliny sportów wojskowych (biathlonu czołgowego), w której żołnierze ścigają się czołgami oraz strzelają z dział i karabinów do celów. Od 2021 roku mistrzami w tej dziedzinie są oczywiście Rosjanie. W zawodach udział biorą głównie prorosyjskie kraje, takie jak Chiny, Kazachstan czy Białoruś.

Wojna w Ukrainie trwa od 199 dni. Od początku inwazji siły rosyjskie straciły już 52 250 żołnierzy, a także m.in. 2 136 czołgów, 4 584 pojazdy opancerzone, 239 samolotów, 212 helikopterów, 162 systemów obrony przeciwlotniczej, 15 statków i łodzi oraz 1259 systemów artyleryjskich - przekazał ukraiński Sztab Generalny.