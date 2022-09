Były dowódca armii Stanów Zjednoczonych w Europie w rozmowie z "Newsweekiem" ocenił, jak długo zajmie Ukrainie odbicie swoich terytoriów. Generał Ben Hodges jest bowiem pewny, że to Ukraina zwycięży w wywołanym przez Rosję konflikcie.

Zobacz wideo Płk rez. dr Łukasiewicz: Czemu o modernizacji polskiej armii nie myślało się rok czy dwa lata temu?

Wojna w Ukrainie. Zdolność Rosji do prowadzenia działań ofensywnych jest "praktycznie wyczerpana"

- Ukraińcy uratowali swój kraj... Ustalili warunki, na których mogą przywrócić pełną suwerenność, w tym, jak sądzę, Krym w ciągu najbliższego roku - powiedział generał Ben Hodges. Wojskowy zauważył też, że po upływie 199. dni wojny w Ukrainie (w sobotę 10 września) Rosja kontroluje mniej niż 20 proc. terytorium Ukrainy. Trzydniowa "operacja specjalna" nie dość, że się przedłużyła, to jeszcze nie osiąga zamierzonych celów.

- Zdolność rosyjskiej armii do prowadzenia dalszych działań ofensywnych jest praktycznie wyczerpana - ocenił były dowódca sił amerykańskich w Europie. Jak zauważył, "podobno druga najlepsza armia na świecie" jest obecnie tylko "drugą najlepszą armią w Ukrainie".

Hodges dodał, że w tym właśnie czasie Zachód powinien udzielić władzom w Kijowie dodatkowego wsparcia materialnego i moralnego, które również są kluczowe w zwycięstwach militarnych. - Musi paść deklaracja, że chcemy, aby Ukraina wygrała, że chcemy, aby odzyskała całe swoje terytorium, że chcemy, aby była w stanie bronić się w przyszłości i że zrobimy wszystko, co konieczne, aby im w tym pomóc - stwierdził w rozmowie.

Pogrom Rosjan. Ukraińcy wyprowadzili najlepszy od początku wojny cios

Wojna w Ukrainie. "Ukraińcy są bardzo mądrzy w sposobie prowadzenia kontrofensywy Chersonia"

Z kolei George Barros z amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną przekazał, że odbicie Chersonia będzie swego rodzaju "papierkiem lakmusowym zdolności Ukrainy do wyzwolenia swoich terytoriów". - Jeżeli Ukraińcy zademonstrują, że potrafią otoczyć i oblegać głównego przeciwnika w Chersoniu, byłoby to wielkim osiągnięciem militarnym i pokazałoby, że mogą to zrobić również w innych miejscach na wschodzie i południu - stwierdził Barros. Według analityka może upłynąć kilka miesięcy, zanim sytuacja w Chersoniu się ustabilizuje.

- Ukraińcy są bardzo mądrzy w sposobie prowadzenia kontrofensywy Chersonia. Sami przyznali, że to będzie powolny, męczący proces, a to naprawdę bardzo inteligentny sposób na trwałe odbicie terenów - powiedział dalej.

Ukraińcy: gen. Syczewoj w niewoli. "Cenny 'ptak' do wymiany"

Barros dodaje, że mimo skutecznych ataków Ukrainy, wojna jeszcze się nie skończyła. - Z ukraińskiego punktu widzenia to wspaniale, że dyskutujemy, czy może się skończyć za 15 czy 37 miesięcy. Ale nadal uważam, że czeka nas długa wojna - powiedział "Newsweekowi".