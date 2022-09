Zobacz wideo Król Karol III - najstarszy wstępujący na tron w dziejach Wielkiej Brytanii

W sobotę odbędzie się uroczysta proklamacja - o godz. 11:00 czasu polskiego zbierze się Rada Akcesyjna, która oficjalnie uzna Karola za króla. Godzinę później proklamacja zostanie odczytana z balkonu Pałacu św. Jakuba w Westminster. To formalność, moment symboliczny, bo Karol monarchą stał się w chwili śmierci matki, królowej Elżbiety II.

Później - o godz. 13:00 - proklamacja zabrzmi w City - zostanie odczytana w Royal Exchange. Następnego dnia dotrze do Irlandii Północnej, Walii i Szkocji.

W związku z uroczystością wszystkie flagi, które po śmierci królowej Elżbiety II zostały opuszczone do połowy masztów, zostaną podniesione.

W sobotę Karol III zostanie formalny uznany za króla

W parlamencie trwać będzie nadzwyczajne posiedzenie. Rozpocznie się ono o godz. 14:00 czasu polskiego. Posłowie nadal będą wygłaszać przemowy wspominające Elżbietę II. Ustalą też tekst odezwy do króla, w której wyrażą współczucie z powodu straty matki. Kilku ważnych polityków złoży przysięgę i obieca monarsze posłuszeństwo. Pozostali parlamentarzyści będą mogli to zrobić po okresie żałoby, gdy Izba Gmin wróci do normalnej pracy.

Po południu nowy monarcha ma przyjąć na audiencji premierkę Liz Truss i cały jej rząd.

Królowa Elżbieta zmarła w czwartek w wieku 96 lat. W Wielkiej Brytanii panowała 70 lat. W kolejce do brytyjskiego tronu pierwsi są teraz William i dziewięcioletni George.

