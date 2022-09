Kamera zarejestrowała fragment rozmowy Truss i Karola III. Król o śmierci Elżbiety II: Obawiałem się tej chwili

Spotkanie premierki Wielkiej Brytanii Liz Truss i króla Karola III odbyło się w piątek po południu, niedługo przed wygłoszeniem przez nowego króla pierwszego orędzia do narodu.

Wcześniej Karol III i Kamila, królowa małżonka, przez ponad 10 minut ściskali dłonie osobom zgromadzonym przed Pałacem Buckingham w Londynie.

Do mediów trafiło krótkie nagranie pochodzące z początku spotkania szefowej rządu i króla. Karol III przyznał w rozmowie z Liz Truss, że śmierć Elżbiety II była "chwilą, której się obawiał i której obawiało się też wiele osób".

- To było bardzo wzruszające dzisiejszego popołudnia, kiedy przyjechaliśmy, wszyscy ci, którzy przyszli złożyć kondolencje… i kwiaty - mówił Karol III, kiedy Liz Truss złożyła królowi kondolencje.

Media wskazują, że spotkanie było dość krótkie. Karol III stwierdził, że "nie wolno zajmować zbyt wiele czasu" premierki, która pełni swoją funkcję zaledwie od wtorku. Wtedy też otrzymała od królowej Elżbiety II misję utworzenia nowego rządu.

Elżbieta II nie żyje. Karol III nowym królem Wielkiej Brytanii

W piątek o godz. 19 czasu polskiego Karol III wygłosił swoje pierwsze orędzie.

- Przemawiam do was dzisiaj z uczuciem głębokiego smutku. Przez całe życie Jej Wysokość Królowa, moja ukochana Matka, była dla mnie i całej mojej rodziny inspiracją i przykładem, a my mamy wobec niej największy dług, jaki każda rodzina może mieć wobec swojej matki; za jej miłość, przywiązanie, przewodnictwo, zrozumienie i przykład - powiedział król.

Karol III: Będę starał się służyć wam z lojalnością, szacunkiem i miłością

- Tak jak sama Królowa uczyniła to z takim niezachwianym oddaniem, ja również teraz uroczyście przysięgam, przez pozostały czas, jaki Bóg mi daje, przestrzegać zasad konstytucyjnych w sercu naszego narodu. I gdziekolwiek mieszkacie: w Wielkiej Brytanii, w Królestwach i terytoriach na całym świecie, bez względu na wasze pochodzenie lub przekonania, będę starał się służyć wam z lojalnością, szacunkiem i miłością, tak jak robiłem to przez całe moje życie - zadeklarował.

