Cytat z "Hamleta" czy nawiązanie do księżnej Diany? Fragment pieśni z pogrzebu w orędziu króla

- Ukochana Mamo, w momencie, w którym rozpoczynasz swoją ostatnią wielką podróż, aby dołączyć do mojego drogiego zmarłego Taty, chcę po prostu powiedzieć: dziękuję. Dziękuję za Twoją miłość i oddanie naszej rodzinie i rodzinie narodów, którym tak pilnie służyłaś przez te wszystkie lata. "Niech zastępy aniołów śpiewają ci w twej ostatniej drodze" - tymi słowami król Karol III zakończył swoje pierwsze orędzie do narodu.

Ostatnie słowa to cytat z "Hamleta" Williama Shakespeare'a - wypowiedziane przez Horacego tuż po śmierci Hamleta. Ale zwrot ten pojawia się również w pieśni "Song for Athene". Słowa do kompozycji Johna Tavernera napisała, a właściwie skompilowała z "Hamleta" i ortodoksyjnych anglikańskich ceremonii pogrzebowych zakonnica Matka Tekla.

Utwór "Song for Athene" był wykonywany przez chór Opactwa Westminsterskiego podczas uroczystości pogrzebowych księżnej Diany - rozbrzmiał, gdy trumnę z ciałem księżnej Walii wyprowadzano z Opactwa.

Podczas ceremonii chór wykonywał jeszcze wiele innych utworów, ale w pamięci całego świata najbardziej utkwiła "Candle in the Wind 1997", wykonana przez Eltona Johna. Była to specjalna aranżacja jego piosenki, w której zmieniono część tekstu, m.in. początkowe "Żegnaj, Normo Jean, choć nigdy cię nie znałem" na "Żegnaj, angielska różo, obyś zawsze rosła w naszych sercach".

25 lat od śmierci księżnej Diany

Od śmierci Diany Spencer minęło właśnie 25 lat. Czarny Mercedes S280 z numerem rejestracyjnym 688 LTV 75 uderzył w filar tunelu przy moście Pont de l'Alma w Paryżu 23 minuty po północy 31 sierpnia 1997 roku. Kierowca Henri Paul i siedzący z tyłu egipski miliarder Dodi Al-Fayed zginęli na miejscu. Księżna Walii, Diana Spencer, na skutek ciężkich obrażeń wewnętrznych zmarła ok. godz. 4 w szpitalu Hôpital Universitaire la Pitié-Salpêtrière.

Pogrzeb Diany odbył się 6 września 1997 roku. Orszak przejechał z pałacu Kensington do Opactwa Westminsterskiego, gdzie odbyła się ceremonia pogrzebowa. Stamtąd trumnę przetransportowano do Althorp, majątku rodziny Spencerów, gdzie księżna została pochowana. Pogrzeb Diany w brytyjskiej telewizji oglądały ponad 32 miliony osób, a na całym świecie 2-2,5 miliarda ludzi.