W zeszłym tygodniu specjalna misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej prowadziła inspekcję w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. - Igramy z ogniem i może wydarzyć się coś bardzo, bardzo katastrofalnego. Dlatego w naszym raporcie proponujemy utworzenie strefy bezpieczeństwa - powiedział w środę Rafael Grossi, szef MAEA.

W piątek Grossi podał w oświadczeniu, że istnieje bardzo niewielkie prawdopodobieństwo przywrócenia zewnętrznego zasilania elektrowni, a ukraiński operator rozważa wyłączenie ostatniego działającego reaktora. To sprawi, że elektrownia byłaby w pełni zależna od awaryjnych generatorów działających na ropę, które utrzymują działanie kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcji.

"Elektrownia nie ma zasilania poza terenem zakładu. Naprawiona infrastruktura została ponownie zniszczona. To jest absolutnie nie do przyjęcia" - pisze Grossi. Szef MAEA wezwał do "natychmiastowego zaprzestania ostrzałów i ustanowienie strefy bezpieczeństwa jądrowego". "To jedyny sposób, by mieć pewność, że nie grozi nam katastrofa" - czytamy.

Całkowity blackout Enerhodaru

Gossi poinformował również, że ostrzał zniszczył infrastrukturę zasilającą miasto Enerhodar. Pociski spadły na stację rozdzielczą miejskiej elektrowni cieplnej, co doprowadziło do całkowitego blackoutu Enerhodaru - nie ma prądu, wody, nie działa kanalizacja.

W ubiegły czwartek do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej przybywała misja MAEA. Anonimowy pracownik elektrowni powiedział ukraińskim dziennikarzom, że Rosjanie podczas wizyty urządzili "cyrk". Członków misji mieli przekonać, że na terenie obiektu nie znajdują się jednostki bojowe, ale oddziały ochrony radiologicznej, chemicznej i biologicznej.