Pałac Buckingham: Rada Akcesyjna proklamuje nowego króla Wielkiej Brytanii w sobotę rano

Zgodnie z planem proklamacja zostanie następnie odczytana dwukrotnie w Londynie - z balkonu w Pałacu św. Jakuba i w starej siedzibie giełdy, Royal Exchange, w londyńskim City, a także w stolicach pozostałych części składowych Zjednoczonego Królestwa, w Edynburgu, Cardiff i Belfaście.

Na czas proklamacji flagi zostaną na godzinę podniesione na pełną wysokość masztu, po czym ponownie zostaną opuszczone do połowy, i pozostaną tak do końca żałoby - czytamy na stronie rodziny królewskiej.

Jeszcze w piątek po południu premierka i jej gabinet spotkają się z Karolem III. W sobotę ciało Elżbiety II zostanie przetransportowane do Londynu.

W przyszłym tygodniu odbędą się uroczyste procesje w Edynburgu i w Londynie. Później trumna będzie też wystawiona na widok publiczny, by Brytyjczycy mogli się pożegnać po raz ostatni. Pogrzeb odbędzie się prawdopodobnie w poniedziałek 19 września.

Król Karol III witał zebranych pod Pałacem Buckingham

Brytyjski król Karol III przyjechał w piątek po południu pod londyński Pałac Buckingham i wysiadł z samochodu, by przywitać się z licznie zgromadzoną publicznością. Król Karol uścisnął ręce zebranym, przyjął też kwiaty.

W pewnym momencie jedna z kobiet w pierwszym rzędzie spytała: "Czy mogę pana pocałować? Proszę!" i - nie czekając na odpowiedź - rzuciła się do całowania nowego króla w policzek. Do króla zbliżył się natychmiast ochroniarz, by delikatnie odsunąć Karola od rozemocjonowanej Brytyjki, która przyciskała do siebie rękę króla. Obeszło się jednak bez ekscesów, nowy król przeszedł do kolejnej osoby czekającej na powitanie.

