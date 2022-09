Na 19:00 naszego czasu przewidziano przemówienie monarchy, który obejmuje władze po śmierci królowej Elżbiety II, która zmarła wczoraj w wieku 96 lat. Król Karol uścisnął ręce zebranym, przyjął też kwiaty.

W pewnym momencie jedna z kobiet w pierwszym rzędzie spytała: "Czy mogę pana pocałować? Proszę!" i - nie czekając na odpowiedź - rzuciła się do całowania nowego króla w policzek. Do króla zbliżył się natychmiast ochroniarz, by delikatnie odsunąć Karola od rozemocjonowanej Brytyjki, która przyciskała do siebie rękę króla. Obeszło się jednak bez ekscesów, nowy król przeszedł do kolejnej osoby czekającej na powitanie.

Co czeka Karola III w najbliższych dniach?

Karol III zwróci się wieczorem do mieszkańców królestwa z orędziem. Wcześniej spotkać się ma premier Liz Truss. Premier, która jeszcze trzy dni temu widziała się z jego poprzedniczką i dostała od niej misję utworzenia rządu.

W sobotę spodziewamy się proklamacji - Karol formalnie zostanie ogłoszony królem. To symbol, bo tron nie jest pusty nawet przez sekundę. Karol stał się monarchą z chwilą odejścia swej matki. Ale proklamacja zabrzmi w dwóch miejscach stolicy Anglii, a w dzień później w innych zakątkach królestwa: Irlandii Północnej, Walii i Szkocji

W przyszłym tygodniu - uroczyste procesje w Edynburgu i w Londynie. Później trumna będzie też wystawiona na widok publiczny, by Brytyjczycy mogli się pożegnać po raz ostatni. Pogrzeb odbędzie się prawdopodobnie w poniedziałek 19 września.