Kreml zaniepokojony sukcesami Ukrainy w obwodzie charkowskim? Putin zwołał Radę Bezpieczeństwa

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w czwartkowym wieczornym wystąpieniu, że od 1 września Ukraińcy wyzwolili w sumie tysiąc kilometrów kwadratowych ich terytorium spod rosyjskiej okupacji.

Zastępca szefa Głównego Wydziału Operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksij Hromow przekazał wcześniej, że w ciągu doby w obwodzie charkowskim linia frontu przesunęła się o 50 kilometrów, a Ukraińcy odbili 20 okupowanych miejscowości.

Wyzwolono m.in. Bałakliję przed wojną niemal 30 tysięczne miasto na południowy-wschód od Charkowa.