Ukraińcy: dowódca rosyjskiej grupy "Zachód" gen. Syczewoj w niewoli. "Cenny 'ptak' do wymiany"

W środę w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z zatrzymania w obwodzie charkowskim rosyjskich żołnierzy. Jeden z nich ma mundur z dwiema gwiazdkami. Początkowo sądzono, że to oficer w stopniu podpułkownika. Szybko jednak ustalono tożsamość jeńca - to generał porucznik Andriej Syczewoj, dowódca rosyjskiego zgrupowania wojsk "Zachód".

REKLAMA

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Ile może potrwać jeszcze wojna w Ukrainie? Ekspert wyjaśnia

Ukraina. Dowódca rosyjskiej grupy "Zapad" gen. Syczewoj w niewoli

Dowództwo generalne ukraińskiej armii nie potwierdziło jeszcze oficjalnie tych doniesień. Wiadomość o tożsamości jeńca podała m.in. agencja Unian. Na Telegramie napisała: "Pamiętacie wczorajszy film o schwytanym podpułkowniku? Tak więc, według wstępnych danych, jest to dowódca grupy 'Zachód', generał porucznik Andriej Syczewoj. Wydaje się, że Siły Zbrojne Ukrainy złapały bardzo cennego 'ptaka' do wymiany".

Wiadomość odsyła do nagrania z momentu wzięcia do niewoli rosyjskich żołnierzy.

"To jednak nie podpułkownik, tylko dwugwiazdkowy gen. por. Andrei Sychevoi. Najwyższy stopniem oficer rosyjski w niewoli od czasów drugiej wojny. Podobno wzięty z całą dokumentacją sztabową" - podał na Twitterze dziennikarz Jarosław Kociszewski.

W sieci nie brakuje też komentarzy, że w przypadku potwierdzenia tożsamości jeńca będzie to duży policzek dla Moskwy. "Gruba sprawa, jeśli to on. Wygląda na to, że ofensywa Ukraińców totalnie zaskoczyła Rosjan, dużo jeńców" - czytamy z kolei we wpisie Bartłomieja Wypartowicza z Defence24.

Ukraina zażąda od Rosji 300 mld dol. reparacji

"Ukraina będzie domagać się od Rosji co najmniej 300 miliardów dolarów reparacji w związku z wojną" - oświadczył minister sprawiedliwości Ukrainy Denys Maluśka w wywiadzie dla gazet niemieckiej grupy Funke.

Podczas Zgromadzenia Generalnego ONZ Kijów zamierza wystąpić o przyjęcie rezolucji, która określi ramy międzynarodowego mechanizmu dotyczącego odszkodowań za straty wojenne. Minister ukraiński zaapelował o dostęp do aktywów Banku Rosji, zamrożonych w krajach zachodnich, a także do aktywów zagranicznych przedsiębiorstw państwowych oraz własności skonfiskowanej oligarchom rosyjskim.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>