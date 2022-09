Pałac Buckingham przekazał w czwartek (8 września) o godz. 18:30, że panująca od 70 lat królowa Elżbieta II nie żyje. Monarchini odeszła w spokoju, w otoczeniu najbliższej rodziny - brzmi oficjalny komunikat. Z całego świata płyną do Wielkiej Brytanii kondolencje. Złożył je także papież Franciszek.

Papież Franciszek: Życie królowej Elżbiety II było "niestrudzoną służbą na rzecz dobra kraju"

Papież Franciszek w nocie przesłanej w czwartek wieczorem (8 września) królowi Karolowi III przekazał, że jest "głęboko zasmucony wiadomością o śmierci Jej Królewskiej Mości Elżbiety II".

"Składam serdeczne kondolencje Waszej Wysokości, Członkom Rodziny Królewskiej, narodowi Zjednoczonego Królestwa i Wspólnoty Narodów" - czytamy. Papież zapewnił, że przyłącza się do każdego, kto opłakuje jej stratę "w modlitwie o wieczny odpoczynek zmarłej królowej i w oddawaniu hołdu jej życiu".

Jak dodał, Elżbieta II była przykładem "niezłomnej służbie dla dobra narodu", a jej "świadectwem wiary w Jezusa Chrystusa" było "niezachwiane" - przytacza treść noty Vatican News.

"Zapewniam Waszą Wysokość o moich modlitwach o to, aby Bóg Wszechmogący wsparł Was swoją niezawodną łaską w realizacji obowiązków jako Król. Dla Was i wszystkich, którzy pielęgnują pamięć o twojej zmarłej matce, proszę o obfitość boskich błogosławieństw" - przekazał zwierzchnik Kościoła katolickiego.



Królowa Elżbieta II nie żyje. Monarchini poznała pięciu papieży

Królowa Elżbieta II odbyła siedem spotkań z pięcioma papieżami. Po raz pierwszy, jeszcze jako następczyni tronu, w 1951 roku gościła u Piusa XII. Po dziesięciu latach wróciła do Watykanu już jako monarchini - w 1961 roku była na audiencji u Jana XXIII.

W 1980 i 2000 roku rozmawiała z Janem Pawłem II. Z kolei w Wielkiej Brytanii gościła papieża z Polski (w 1982 roku w Londynie) oraz Benedykta XVI (2010 w Edynburgu). Z Franciszkiem spotkała się w kwietniu 2014 roku w Watykanie. Wręczyła mu wówczas kosz wypełniony lokalnymi przysmakami oraz butelkę whisky Balmoral.

Elżbieta nie spotkała się z Pawłem VI, którego pontyfikat przypadał na lata 1963-1978, oraz Janem Pawłem I, który na tronie Piotrowym zasiadał przez miesiąc w 1978 roku.

