Książę Karol poślubił Camillę Parker-Bowles w kwietniu 2005 roku. Wówczas królowa Elżbieta II nadała jej tytuł księżnej Kornwalii, zamiast tytułu księżnej Walii, co oznaczało, że po koronacji Karola Camilla nie będzie nosiła tytułu królewskiego. Monarchini jednak zmieniła zdanie.



Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Dziwne obyczaje panujące wśród rodziny królewskiej

Elżbieta II nie żyje. Camilla nie będzie księżną, a królową małżonką

Wolą Elżbiety II jest to, by Camilla po koronacji Karola nosiła tytuł królewski. - Kiedy nadejdzie czas i mój syn książę Karol zostanie królem, wiem, że okażecie mu i jego żonie Camilli, takie samo wsparcie, jakie okazaliście mi. I jest moją najgłębszą wolą, by, gdy to się stanie, Camilla była znana jako królowa i kontynuowała swoją pracę na rzecz monarchii - zapowiedziała w lutym w 2022 roku.

70-lecie panowania Elżbiety II. Królowa wyraża życzenie wobec Kamilli

Kim jest Camilla Parker-Bowles? Od nienawiści do sympatii

Camilla urodziła się w Londynie jako pierwsze dziecko majora Bruce'a Shand i jego żony, Rosalind Shand - w rodzinie może nie arystokratycznej, ale na pewno dobrze sytuowanej. Po skończeniu podstawówki Dumbrells w Sussex poszła do liceum Queen’s Gate School w londyńskim South Kensington. Naukę kontynuowała w Szwajcarii i Paryżu, gdzie studiowała romanistykę.

Później podjęła pracę w londyńskiej firmie dekoracji wnętrz Colefax and Fowler, z której została wyrzucona, bo notorycznie się spóźniała przez liczne przyjęcia dla śmietanki towarzyskiej. W 1973 roku wzięła ślub z Andrew Parker Bowles, z którym ma dwoje dzieci: Thomasa Parker Bowles i Laurę Lopes. Małżeństwo zakończyło się rozwodem w 1995.

Camilla Parker Bowles dziś cieszy się sympatią Brytyjczyków, ale przez lata była najbardziej znienawidzoną kobietą w kraju, bo obwiniano ją za rozpad związku księcia Karola oraz księżnej Diany. Po 35 latach romansu, 9 kwietnia 2005 roku para wzięła ślub w kaplicy świętego Jerzego na zamku Windsor. - Czasami jesteśmy jak statki, które mijają się w nocy, ale zawsze siadamy, pijemy herbatę i rozmawiamy o minionym dniu - mówiła o swoim małżeństwie w wywiadzie dla brytyjskiego "Vogue'a".

Zaufaniem obdarowała Camillę także królowa Elżbieta. W 2012 roku nadała jej tytuł Damy. Powierzyła także 90 organizacji charytatywnych pomagających przede wszystkim ofiarom gwałtów i molestowania seksualnego.

Królowa Elżbieta II nie żyje. Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb?

Wielka Brytania. Camilla Parker-Bowles i jej pasja do sztuki i literatury

Camilla od zawsze interesowała się literaturą i sztuką. Jest patronką National Literacy Trust i wielu innych organizacji. Bierze udział m.in.: w obchodach Dnia Literatury i Światowego Dnia Książki, Hay Festival of Literature & Arts i wielu kampaniach, promujących czytelnictwo oraz walkę z analfabetyzmem. Stworzyła także konto na Instagramie, na którym propaguje swoją pasję.

<<Reklama>> Ebooki o rodzinie królewskiej dostępne są w Publio.pl >>