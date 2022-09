8 września Ukraińcy zaczęli publikować na portalach społecznościowych filmy i zdjęcia z Bałakliji w obwodzie charkowskim. Rosjanie okupowali miasto od sześciu miesięcy.

- potwierdził Wołodymyr Zełenski i zamieścił na Telegramie nagranie żołnierzy, którzy meldują: "Rozkaz wykonany!".

