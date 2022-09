"Nasze serca są złamane", "jesteśmy dumni, że byłaś naszą królową". Brytyjskie gazety żegnają Elżbietę II

Główne brytyjskie dzienniki żegnają w piątkowych wydaniach Elżbietę II. Pałac Buckingham o śmierci królowej poinformował w czwartek wieczorem.

Na okładce "The Times" widzimy fotografię monarchini z dnia koronacji w 1953 roku. "Życie w służbie" - napisano pod zdjęciem.

Wielka Brytania opłakuje królową Elżbietę II. "Nasze serca są złamane"

"Nasze serca są złamane" - czytamy z kolei na okładce "Daily Mail". Gazeta zamieściła na pierwszej stronie zdjęcie Elżbiety z 1952 roku oraz fragment pożegnalnego artykułu. "Jak znaleźć słowa? Nasz smutek to setki różnych emocji, wszystkie one są trudne do uchwycenia" - czytamy.

"The Daily Telegraph" na tle Elżbiety II zamieściło jej cytat. "Żal jest ceną, którą płacimy za miłość" - to przesłanie królowa skierowała do rodzin ofiar ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku.

"The Guardian", podobnie jak "Times", zamieścił na okładce zdjęcie z dnia koronacji.

"Daily Mirror" natomiast pożegnało królową krótkim: "Dziękujemy".

"Kochaliśmy cię" - czytamy na okładce "The Sun". Pod nagłówkiem gazeta dodaje: "Jesteśmy dumni, że byłaś naszą królową".