Cały świat żegna brytyjską królową, która odeszła w czwartek 8 września 2022 r. po południu. Były premier kraju Boris Johnson zamieścił w czwartek wieczorem w swoich mediach społecznościowych oświadczenie.

Boris Johnson żegna królową Elżbietę II: Fala za falą żalu przetacza się przez świat

"To najsmutniejszy dzień naszego kraju" - pisze Johnson. "W sercach każdego z nas jest ból po odejściu królowej, głębokie, osobiste poczucie straty - być może dużo bardziej intensywne, niż byśmy się spodziewali. W tych pierwszych ponurych chwilach wiem, że miliony ludzi przerwało to, co właśnie robiło, by pomyśleć o królowej Elżbiecie, o jasnym i lśniącym świetle, które ostatecznie przeminęło. Wydawała się tak ponadczasowa i tak wspaniała, że obawiam się, zaczęliśmy wierzyć, jak dzieci, że mogła po prostu trwać" - dodaje.

"Fala za falą żalu przetacza się przez świat, z Balmoral - gdzie nasze myśli są z całą rodziną królewską - i przełamują się daleko poza ten kraj, na wskroś wielkiej Wspólnoty Narodów, którą tak bardzo ceniła i która ceniła ją w zamian" - podkreśla były premier i dodaje: "To naturalne w przypadku istot ludzkich, że dopiero, gdy stajemy w obliczu rzeczywistości naszej straty, naprawdę rozumiemy, co minęło. Dopiero teraz naprawdę pojmujemy, ile dla nas znaczyła, ile dla nas zrobiła, jak bardzo nas kochała" - pisze Johnson.

"To najsmutniejszy dzień naszego kraju, bo [królowa - red.] miała wyjątkową i prostą siłę, by nas uszczęśliwiać. Dlatego ją kochaliśmy. Dlatego opłakujemy Elżbietę Wielką, najdłużej panującą i pod wieloma względami najwspanialszą monarchinię w naszej historii" - podkreśla i dodaje na koniec, że Brytyjczycy mogą "z przekonaniem wypowiadać słowa, których w tym kraju nie było słychać od ponad siedmiu dekad" - "Boże, chroń króla".



Królowa Elżbieta II nie żyje

Królowa Elżbieta II była najdłużej panującym monarchą w historii Zjednoczonego Królestwa. Nowym królem jest syn Elżbiety II, Karol. "Królowa zmarła po południu w Balmoral. Król i jego małżonka pozostaną w Balmoral dzisiaj [w czwartek - red.] wieczorem i wrócą do Londynu jutro"- głosi komunikat Pałacu Buckingham.