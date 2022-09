Książe Harry przybył do Balmoral jako ostatni. Nie zdążył pożegnać się z babcią

W czwartek po południu Pałac Buckingham przekazał informację o śmierci królowej Elżbiety II. Jak pisze magazyn "People", gdy wiadomość obiegła media na całym świecie, odrzutowiec, którym podróżował książę Harry, wciąż był w powietrzu. Wnuk brytyjskiej królowej wylądował na lotnisku 15 minut później, a do Balmoral dotarł po godzinie 19.

Paparazzim udało się sfotografować księcia, który w czarnym garniturze jedzie z lotniska do posiadłości królowej. Harry do Balmoral przybył sam. Jego żona, Meghan Markle, została w Londynie, gdzie wspólnie mieli uczestniczyć w imprezie WellChild Awards - rozdaniu nagród dla chorych dzieci. Wizyta została jednak odwołana.

Około godziny 16.00 w czwartek do posiadłości dotarł natomiast książę William z wujami - księciem Andrzejem i księciem Edwardem oraz żoną Edwarda, Sophie, hrabiną Wessex. Kate Middleton została z dziećmi w Windsorze. Dla George'a, Louisa i Charlotte czwartek był pierwszym dniem w nowej szkole.

Nowy brytyjski monarcha Karol III w czwartek wieczorem wydał oficjalne oświadczenie. Przekazał w nim, że śmierć królowej Elżbiety II jest najsmutniejszym momentem w życiu całej rodziny królewskiej. Królowa zmarła w wieku 96 lat.

"Głęboko opłakujemy odejście uwielbianej władczyni i ukochanej matki. Wiem, że jej śmierć odbije się szeroko w całym kraju i w całej wspólnocie oraz poruszy wielu ludzi na całym świecie" - napisał król Karol III w oświadczeniu. Zapewnił także, że w chwili żałoby jego rodzina znajduje pocieszenie w wiedzy o tym, że Elżbieta II była darzona dużym szacunkiem i sympatią.

Nie żyje królowa Elżbieta II

Brytyjska monarchini miała 96 lat. Panowanie rozpoczęła w 1952 roku, jako szósta kobieta w historii Brytanii. Była najdłużej panującym władcą w historii Zjednoczonego Królestwa. W 2015 roku pobiła rekord królowej Wiktorii, swojej praprababki.

Za jej panowania rządowi w Londynie przewodziło piętnaścioro premierów. Na tronie piotrowym zasiadało w tym czasie siedmiu papieży. Gdy została królową, w Związku Sowieckim nadal rządził Józef Stalin, a premierem Królestwa był Winston Churchill. Trwało powojenne racjonowanie żywności. Telewizory nadal były rzadkością, a mieszkańcy Królestwo masowo zaczęli kupować odbiorniki w związku z koronacją Elżbiety II w 1953 roku.

Królowa Elżbieta II nie żyje. Co zmieni się po jej śmierci? M.in. gotówka

Elżbieta II była świadkiem burzliwych czasów. Gdy zasiadała na tronie, wciąż jeszcze istniało Imperium Brytyjskie. Brytyjczycy ledwie zaczęli oswajać się z myślą, że globalna pozycja ich kraju się zmienia, a Brytania traci na znaczeniu. Szybko pokazał to kryzys sueski z 1956 roku. Imperium zmieniało się w zdecydowanie luźniejszy związek: Wspólnotę Narodów. "Królowa pokazała, że monarchia potrafi wytrzymać każdą burzę, każdy kryzys - czy to polityczny, czy to na dworze. Na przestrzeni lat to miało dobry wpływ na narodową psychikę" - mówi Polskiemu Radiu doktor Ellie Woodacre, historyczka z Winchester University.

To za czasów Elżbiety II Królestwo przystąpiło do wspólnoty europejskiej, a potem zdecydowało się na brexit. W latach pięćdziesiątych w kraju obowiązywał powojenny konsensus gospodarczy. Zarówno prawica, jak i lewica popierały ingerencję państwa w gospodarkę. Szeroko rozbudowane państwo opiekuńcze z początku ery Elżbiety II ustąpiło potem gwałtownym, wolnorynkowym reformom Margaret Thatcher. Brytania lat pięćdziesiątych była krajem kopalni, stoczni i fabryk - w dużej mierze produktem Rewolucji Przemysłowej. W latach osiemdziesiątych Brytania była już nie do poznania: o nowocześniejszej, bardziej dynamicznej gospodarce, w której dominować zaczął sektor finansowy. Ale także o większych nierównościach społecznych.

Zmianom politycznym towarzyszyły przemiany społeczno-kulturowe. Na początku panowania Elżbiety II, na Wyspach nadal obowiązywała pamiętająca XVIII wiek teatralna cenzura, a w dekadę później kraj przeżywał popkulturową rewolucję spod znaku "swinging sixties" i Beatlesów. Wraz ze zmierzchem tradycyjnego przemysłu jednym z najważniejszych "towarów eksportowych" stała się brytyjska kultura popularna.

Elżbieta II nie żyje. 15 kluczowych dat z panowania królowej

Po optymizmie końca lat pięćdziesiątych i rozwojowi konsumpcjonizmu nadeszła dekada stagnacji w latach siedemdziesiątych, a potem - gwałtowne przyspieszenie i modernizacja w latach osiemdziesiątych, które jednak wiązały się z niepokojami i narastającymi nierównościami społecznymi. W 1952 roku Królestwo było bardzo jednolite pod względem etnicznym, ale już zaczynał się marsz ku dzisiejszej wielokulturowości - efekt napływu imigrantów z terytoriów imperium i późniejszej Wspólnoty Narodów, a następnie także otwarcia granic na imigrantów unijnych, w tym Polaków.

Zjednoczone Królestwo nawet przez sekundę nie pozostaje bez monarchy. Nowym królem jest syn Elżbiety II, Karol. Ma 73 lata.