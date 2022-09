Liz Truss wiedziała o śmierci królowej 2 godziny wcześniej. Premierka już po rozmowie z nowym królem

Liz Truss wygłosiła przemówienie na Downing Street. - Śmierć jej wysokości jest szokiem dla całego kraju i dla świata. Królowa Elżbieta II była skałą, na jakiej zbudowano nasz kraj. Za jej panowania rozwinął się i kwitł. Wielka Brytania jest dziś wielkim krajem właśnie dzięki niej - powiedziała brytyjska premierka.

- Poprzez trudne i dobre czasy królowa Elżbieta II dała nam siłę i stabilizację, które były nam potrzebne. Była duchem Wielkiej Brytanii i ten duch będzie trwać nadal. (...) To niesamowita umiejętność, aby z taką godnością i dobrocią królować przez tyle lat. Jej służba trwała, odkąd pamiętaliśmy. Była kochana i podziwiana przez narody Zjednoczonego Królestwa i całego świata. - dodała. Jak podkreśliła, Elżbieta II "inspiracją dla niej i wielu Brytyjczyków". - Jej oddanie służbie jest przykładem dla nas wszystkich - zaznaczyła.

Liz Truss zaznaczyła, że czwartek to dzień "ogromnej straty", choć jednocześnie Elżbieta II pozostawi po sobie wielką spuściznę. Szefowa rządu zaapelowała do obywateli o wsparcie dla króla Karola, zaznaczając, że spoczywa na nim obecnie ogromna odpowiedzialność. - Oferuję mu naszą lojalność, nasze oddanie tak, jak jego matka poświęciła tak wiele, tak wielu osobom, tak długi czas. Gdy mija razem z nią druga epoka elżbietańska, wchodzimy w nową erę, we wspaniałej historii naszego kraju, dokładnie tak, jak życzyłaby sobie tego jej wysokość - powiedziała.

Swoje przemówienie zakończyła słowami: "God save the King" ("Boże, miej w swojej opiece króla").

Po przemówieniu Liz Truss rozmawiała z nowym monarchą, królem Karolem III, a następnie z ministrami.

Premierka Wielkiej Brytanii Liz Truss została powiadomiona o śmierci królowej Elżbiety II o godz. 16.30 czasu lokalnego [w Polsce była to godz. 17.30 - red.] - podały służby prasowe. Informację tę Pałac Buckingham przekazał publicznie dwie godziny później.

"Opłakujemy odejście umiłowanej Monarchini"

Nowy król wydał już swoje pierwsze oświadczenie. "Śmierć mojej ukochanej Matki, Jej Wysokości Królowej, to czas ogromnego smutku dla mnie i wszystkich członków mojej rodziny. Opłakujemy odejście umiłowanej Monarchini i ogromnie ukochanej Matki. Wiem, że tę stratę odczuje głęboko cały kraj, Wspólnota Narodów i niezliczona ilość ludzi na całym świecie" - podkreślił Karol III.

"W czasie żałoby i okresu przemian, moja rodzina i ja pocieszamy się świadomością, jakim szacunkiem i głęboką sympatią cieszyła się Królowa" - dodał król.

