Świat żegna królową Elżbietę II. "Jest dla mnie legendą", "oczarowała nas swoim dowcipem"

W czwartek w zamku Balmoral w Szkocji zmarła królowa Elżbieta II. Miała 96 lat. Była najdłużej panującym monarchą w historii Zjednoczonego Królestwa - panowała 70 lat.

REKLAMA

Elżbieta II była głową nie tylko Wielkiej Brytanii, ale też 14 państw Wspólnoty Narodów, m.in. Australii, Nowej Zelandii i Kanady. W czasie swojego panowania odwiedziła większość krajów Europy i wiele pozaeuropejskich. Łącznie odbyła niemal 100 podróży zagranicznych.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Świat żegna królową

Rodzinie Elżbiety II kondolencje składają przywódcy i politycy z całego świata. "Moje najgłębsze kondolencje dla Rodziny Królewskiej i wszystkich Brytyjczyków po odejściu Jej Królewskiej Mości. Od dziesięcioleci jest ucieleśnieniem wszystkiego, co czyni Wielką Brytanię naprawdę wielką" - napisał Andrzej Duda.

"Żegnamy królową Elżbietę II. Przez całe życie z oddaniem służyła swojemu narodowi. Służyła nam swoim przykładem jako ofiarna, mądra i rozważna przywódczyni, która potrafiła przeprowadzić swój kraj przez każdą burzę" - zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał na Twitterze, że z głębokim smutkiem przyjął wiadomość o śmierci królowej Elżbiety II. "W imieniu obywateli Ukrainy składam szczere kondolencje rodzinie królewskiej, całej Wielkiej Brytanii i Wspólnocie Narodów w związku z tą nieodwracalną stratą. Nasze myśli i modlitwy są z wami" - podkreślił.

"Elżbieta II była stale obecna w naszym życiu, a jej służba dla Kanadyjczyków na zawsze pozostanie ważną częścią historii naszego kraju. Kiedy spojrzymy wstecz na jej życie i jej panowanie, które trwało tak wiele dziesięcioleci, Kanadyjczycy zawsze będą pamiętać i cenić mądrość, współczucie i ciepło Jej Królewskiej Mości. Nasze myśli są z członkami Rodziny Królewskiej w tym najtrudniejszym czasie" - czytamy we wpisie premier Kanady Justin Trudeau.

"Jej Wysokość Królowa Elżbieta II przez ponad 70 lat ucieleśniała ciągłość i jedność narodu brytyjskiego. Pamiętam ją jako przyjaciółkę Francji, życzliwą królową, która wywarła trwałe wrażenie na swoim kraju i swoim stuleciu" - napisał prezydent Francji Emmanuel Macron.

Oświadczenie wydali również prezydent USA Joe Biden i pierwsza dama Jill Biden. Jak podkreślili, "Jej Wysokość Królowa Elżbieta II była kimś więcej niż monarchą". "Była pierwszą brytyjską monarchinią, z którą ludzie na całym świecie mogli poczuć osobistą i bezpośrednią więź bez względu na to, czy słyszeli ją w radiu jako młodą księżniczkę przemawiającą do dzieci w Wielkiej Brytanii, czy gromadzili się wokół ich telewizorów na jej koronację, lub oglądali na swoich telefonach jej ostatnią przemowę bożonarodzeniową, lub jej Platynowy Jubileusz" - zaznaczyła amerykańska para prezydencka. Bidenowie wspomnieli też ostatnie spotkanie z królową, do którego doszło w ubiegłym roku. "Oczarowała nas swoim dowcipem, wzruszyła nas swoją dobrocią i hojnie dzieliła się z nami swoją mądrością" - napisali.

"Michelle i ja mieliśmy szczęście poznać Jej Wysokość i wiele dla nas znaczyła. Kiedy dopiero zaczynaliśmy kierować życiem jako Prezydent i Pierwsza Dama, powitała nas na scenie światowej z otwartymi ramionami i niezwykłą ofiarnością" - podkreślił były prezydent USA Barack Obama. "Jak wielu, Michelle i ja jesteśmy wdzięczni, że byliśmy świadkami oddanego przywództwa Jej Królewskiej Mości i jesteśmy pod wrażeniem dziedzictwa jej niestrudzonej, godnej służby publicznej. Nasze myśli są z jej rodziną i mieszkańcami Wielkiej Brytanii w tym trudnym czasie" - dodał.

Premier Włoch Mario Draghi podkreślił, że królowa Elżbieta II reprezentowała Zjednoczone Królestwo i Brytyjską Wspólnotę Narodów wykazując ogromną mądrość, rozwagę i poszanowanie dla demokracji. Podkreślił, że monarchini była ukochanym symbolem swego kraju. Zaznaczył, że traktowano ją z szacunkiem, uczuciem i sympatią wszędzie na świecie, w ciężkich chwilach dla swego państwa dawała wszystkim poczucie bezpieczeństwa. "Potrafiła promować tradycyjne wartości w stale zmieniającym się społeczeństwie. Jej oddanie Zjednoczonemu Królestwu, a także godność, z którą przez tyle lat pełniła swoje obowiązki, były powodem szacunku i podziwu kilku generacji" - napisał Mario Draghi.

"Niezwykłe 70 lat panowania i poświęcenia sprawom humanitarnym nigdy nie zostanie zapomniane" - napisał na Twitterze prezydent Litwy Gitanas Nauseda, przekazując głębokie kondolencje rodzinie królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II. Zaznaczył, że Litwini zapamiętają monarchinię "promienną i kochającą", taką jaką widzieli ją podczas jej wizyty na Litwie w 2006 roku.

Szefowa litewskiego rządu Ingrida Ingrida Šimonyte zaznaczyła, że królowa Elżbieta przeżyła swoje życie, będąc niezwykle oddaną swojej służbie i prawdziwemu przywództwu.

Kondolencje popłynęły też ze stolicy Łotwy, Rygi. Prezydent Egils Levits napisał, że za panowania Elżbiety II dorastały całe pokolenia, które odczuwają dziś ogromny smutek z powodu jej straty. Z kolei premierka Estonii Kaja Kallas wskazała, że śmierć królowej jest "końcem ery, ale jej legenda będzie żyć i nadal inspirować".

Elżbieta II odwiedziła Polskę w 1996 roku. Królowa przemawiała po polsku

"Jest dla mnie legendą"

Również liderzy unijnych instytucji i szef NATO wspominają zmarłą brytyjską królową i przekazują kondolencje. "Przez ponad 70 lat była przykładem przywództwa i oddanej służby publicznej" - podkreślił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. "Kiedyś nazywana Elżbietą Niezłomną, swoją służbą i zaangażowaniem zawsze pokazywała nam znaczenie trwałych wartości we współczesnym świecie" - tak z kolei napisał szef Rady Europejskiej Charles Michel.

Brytyjską królową wspomniała także przewodnicząca Komisji Europejskiej. "Zapisała się ona w historii Europy, która jest naszym wspólnym domem z naszymi brytyjskimi przyjaciółmi. Zawsze dawała nam gwarancje stabilizacji i pewności. Wykazywała się ogromną odwagą. Jest dla mnie legendą" - powiedziała Ursula von der Leyen.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego napisała, że niewiele osób ukształtowało światową historię tak jak zrobiła to królowa Elżbieta II. Roberta Metsola podkreśliła, że niezłomne zaangażowanie brytyjskiej królowej w służbę było przykładem dla wszystkich.