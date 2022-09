Elżbieta II nie żyje, operacja "London Bridge" wchodzi w życie. D-Day rozpisany na 10 dni [DATY]

Królowa Elżbieta II zmarła w czwartek 8 września 2022 roku. Informację otrzymali już najważniejsi urzędnicy państwowi. Na znak żałoby budynki rządowe i rezydencje królewskie opuściły flagi do połowy masztu - zgodnie z protokołem, musiały zrobić ro w ciągu 10 minut od ogłoszenia informacji o śmierci królowej. Następne dni miną w ściśle określony sposób, opisany w planach operacji "London Bridge" i "Unicorn".

REKLAMA

Operacja "London Bridge" - śmierć królowej, czyli D-Day

Jak podaje "POLITICO", każdy kolejny dzień poprzedzający pogrzeb Elżbiety II będzie określany jako "D+1", "D+2", aż do "D-10". Podczas D-Day premierka Wielkiej Brytanii - Liz Truss - jako pierwsza członkini rządu ma wygłosić oświadczenie. Do tego czasu pozostali ministrowie nie mogą się wypowiadać na temat śmierci królowej. Ministerstwo Obrony zarządzi salwy armatnie. Zgodnie z planem, to rodzina królewska ogłosi plany dotyczące pogrzebu królowej, który ma nastąpić 10 dni po śmierci monarchini.

Król Karol III wydał oświadczenie. :Opłakujemy odejście ukochanej Matki"

D-Day+1 - plan na piątek 9 września

Następnego dnia po śmierci królowej, czyli 9 września o 10 rano, Rada Akcesyjna ma zebrać się w Pałacu św. Jakuba, by ogłosić Karola nowym królem. Wszyscy wysocy rangą ministrowie oraz premier zostaną poproszeni o przybycie w tzw. stroju morning dress - czarnej frakowej marynarce i szarych spodniach lub garniturach z czarnym lub ciemnym krawatem. Zebrani nie mogą nosić żadnych ozdób. Proklamacja zostanie ogłoszona także w starej siedzibie giełdy. Ten moment oznacza oficjalne potwierdzenie, że Karol jest królem.

Pierwszego dnia po śmierci Elżbiety II zbierze się Parlament, który uzgodni tekst kondolencji. Wszystkie sprawy zostaną zawieszone na 10 dni, a deputowani wygłoszą hołdy na cześć zmarłej.

O godzinie 15:30 Liz Truss i ministrowie wezmą udział w audiencji u króla.

D-Day+2 - plan na sobotę 10 września

W sobotę 10 września trumna królowej ma przybyć do pałacu Buckingham. Ze względu na miejsce śmierci królowej, wprowadzona zostanie "Operacja Jednorożec", a ciało monarchini zostanie przetransportowane królewskimi kolejami z Edynburga do Londynu - dokładnie na stację St. Pancras, gdzie trumna zostanie powitana przez premier i ministrów. Jeśli transport koleją nie będzie możliwy, wówczas zadziała "Operacja Overstudy" - a trumna zostanie przetransportowana samolotem.

"Operacja Jednorożec" - protokół na wypadek śmierci królowej w Szkocji

D-Day+3 - plan na niedzielę 11 września

Król Karol od rana ma przyjmować kondolencje w Westminster Hall - w wielkiej sali Pałacu. Po południu król ruszy w podróż po Wielkiej Brytanii - zaczynając od wizyty w parlamencie Szkocji i nabożeństwa w katerze w Edynburgu.

D-Day+4 - plan na poniedziałek 12 września

Karol przyjedzie do Irlandii Północnej. Na zamku Hillsborough przyjmie kolejne kondolencje i weźmie udział w nabożeństwie w katedrze św. Anny w Belfaście.

D-Day+5 - plan na wtorek 13 września

To dzień "Operacji Lion" (Lew) - kondukt z trumną wyruszy z Pałacu Buckingham do Pałacu Westminsterskiego. Przejdzie on ceremonialną trasą przez Londyn. Następnie w Westminster Hall odbędzie się nabożeństwo.

D-Day+6 do D-Day+9 - plan od środy 14 września - do soboty 17 września

Trumna królowej Elżbiety II zostanie wystawiona na widok publiczny w Pałacu Westminsterskim w ramach "Operacji Feather" (Pióro). Trumna będzie wystawiona przez trzy dni na katafalku w środku Westminster Hall. Trumna będzie otwarta dla poddanych przez 23 godziny dziennie. Osoby o statusie VIP mają otrzymać bilet, dzięki któremu będą mogli przybyć w wyznaczonym terminie.

D-Day+6 (środa 14 września) - planowo ma odbyć się próba konduktu pogrzebowego.

D-Day+7 (czwartek 15 września) - król uda się do Walii, aby przyjąć kolejne kondolencje i wziąć udział w nabożeństwie w katedrze w Cardiff.

W tych dniach ministerstwa będą przygotowywały się do pogrzebu. MSZ (Foreign Office) zajmie się przyjazdem głów państw i VIP-ów z zagranicy, MSW (Home Office) zajmie się bezpieczeństwem, a służby zostaną postawione w stan wyższej gotowości. Ministerstwo Transportu stanie w obliczu wyzwania komunikacyjnego - do Londynu mogą udać się bowiem setki tysięcy ludzi.

D-Day+10 - plan na niedzielę 18 września. Pogrzeb królowej Elżbiety