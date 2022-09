Karol królem Wielkiej Brytanii. Nikt nigdy nie czekał na koronę tak długo

Zgodnie z zasadami sukcesji pierwszy w kolejce do tronu był pierwszy syn Elżbiety II i księcia Filipa - Karol. Królowa, która była drugą najdłużej panującą przywódczynią w historii, zmarła 8 września 2022 roku.

REKLAMA

Królowa Elżbieta II nie żyje. Panowała 70 lat

Książę Karol - kim jest nowy król Wielkiej Brytanii?

Karol Mountbatten-Windsor urodził się 14 listopada 1948 roku w Londynie, jako pierworodny syn księżniczki Elżbiety i księcia Filipa. Karol posługiwał się następującym tytułem: Jego Królewska Wysokość książę Walii, książę Kornwalii, książę Rothesay, książę Edynburga, hrabia Merioneth, baron Greenwich. Od 1962 roku był także pierwszym następcą brytyjskiej korony.

Dokładnie 20 kwietnia 2011 roku książę Karol został osobą, która najdłużej w historii Wielkiej Brytanii zajmuje tytuł następcy. We wrześniu 2013 roku został też najstarszym następcą tronu w dziejach tej monarchii - miał wówczas 65 lat. Objęcie tronu oznacza też, że w chwili rozpoczęcia panowania staje się też najstarszym wstępującym na tron brytyjskim monarchą w historii - zrobi to w wieku 74 lat.

Książę Karol uczył się najpierw w Anglii, a następnie w Szkocji. W dzieciństwie był szykanowany przez rówieśników, którzy ciągnęli go za uszy, bili ręcznikami, a nawet wkładali jego głowę do toalety. Później studiował na Kolegium Trójcy Świętej University of Cambridge na kierunku sztuka - przeciwstawiając się tym samym tradycji, zgodnie z którą powinien wstąpić do akademii wojskowej. Uczęszczał na zajęcia z antropologii, archeologii i historii. W 1975 roku został pierwszym brytyjskim następcą tronu w historii, który uzyskał tytuł naukowy - Master of Arts uniwersytetu Cambridge. Z wykształcenia jest archeologiem. Następnie, podobnie jak Elżbieta II, służył w brytyjskiej armii - dokładnie w Royal Air Force i Royal Navy (lotnictwie i marynarce). Karol jest znany z działalności charytatywnej - wspiera około 400 organizacji.

Książę Karol był żonaty dwukrotnie. Camilla zostanie królową małżonką

W 1971 roku Karol poznał Camillę. Rok później planował z nią zaręczyny, ale ostatecznie z nich zrezygnował. Camilla nie zdobyłaby bowiem aprobaty rodziny królewskiej - nie pochodziła z arystokratycznej rodziny i nie była dziewicą, co stanowiło wówczas problem. W 1972 roku para się rozstała. Rok później Camilla wyszła za Andrew Parkera-Bowlesa, który wcześniej miał romans z księżniczką Anną - siostrą Karola.

Mimo tego Karol w 1979 roku zaczął romansować z Camillą. Trwało to oficjalnie aż do jego ślubu z 20-letnią Dianą Spencer, które miało miejsce w 1981 roku. Karol rozwiódł się z Dianą w 1996 roku. Z księżną Walii ma dwóch synów - księcia Williama (następca Karola) oraz księcia Harry'ego (piąty w kolejce do tronu - znajduje się tuż za trójką dzieci Williama i księżnej Kate). W 2005 roku Karol zdobył zgodę Elżbiety II na ślub z Camillą Shand (Parker-Bowles z pierwszego małżeństwa).

Czy Camilla zostanie królową? Elżbieta II wyjawiła swoją wolę