Elżbieta II nie żyje. Co się teraz wydarzy? "Ceremoniał pogrzebowy został przećwiczony wiele razy"

Zobacz wideo Płk rez. dr Łukasiewicz: To nie gospodarka, a to, co się dzieje na polu walki, wpłynie na decyzje Putina

"Królowa zmarła po południu w Balmoral. Król i jego małżonka pozostaną w Balmoral dzisiaj wieczorem i wrócą do Londynu jutro"- głosi komunikat Pałacu Buckingham. Wcześniej do szkockiej posiadłości rodziny królewskiej przybyli członkowie najbliższej rodziny Elżbiety II - dzieci i wnuki.

REKLAMA

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Elżbieta II pod opieką lekarzy. "Myśli Brytyjczyków są z Jej Wysokością"

"Książę Karol spełnia wszelkie wymogi, by zasiąść na tronie"

Co się dzieje w przypadku śmierci królowej? O to zapytaliśmy dr Wiolettę Wilk-Turska z Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi. - Zgodnie z procedurami w przypadku śmierci królowej jej osobisty sekretarz powiadamia premiera. Oczywiście zakładamy, że rodzina monarchini dowiaduje się pierwsza. Premier powiadamia rząd oraz premierów wszystkich krajów, dla których Elżbieta II jest głową państwa - powiedziała w rozmowie z portalem Gazeta.pl, dodając, że "następnie zawiadamia się BBC, która jako pierwsza stacja informuje o śmierci królowej". Wówczas przerywane zostają wszystkie programy.

- Pogrzeb odbywa się zwykle mniej więcej po tygodniu. Sam ceremoniał pogrzebowy został przećwiczony już wiele razy zgodnie z instrukcjami. Kod oznaczający śmierć królowej to "London Bridge". Dzisiaj już wszyscy wiedzą, co to oznacza, ale dawniej takie hasła wymyślano, aby przekazana telefonicznie informacja o śmierci monarchy nie wydostała się przedwcześnie na zewnątrz - podkreśliła dr Wioletta Wilk-Turska. - Następcą Elżbiety II jest Karol i nie ma tu żadnych wątpliwości. Książę Karol spełnia wszelkie wymogi, by zasiąść na tronie. Wszelkie zmiany w tej kwestii musi zaaprobować parlamenty w 16 krajach, które uznają Elżbietę II za głowę państwa - dodała.

Rodzina królewska dotarła do Balmoral. Książę Karol u boku królowej