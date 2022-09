Rodzina królewska w drodze do Balmoral. Książę Karol jest już u boku królowej

"Po dalszej ocenie przeprowadzonej dziś rano, lekarze królowej są zaniepokojeni stanem zdrowia Jej Wysokości i zalecili, aby pozostała pod nadzorem medycznym" - czytamy w oświadczeniu Pałacu Buckingham opublikowanym w czwartek 8 września. Jak dodano, Elżbieta II znajduje się pod opieką lekarzy w zamku Balmoral w Szkocji, gdzie zazwyczaj spędza lato. W zamku tym królowa przyjęła także nową premierkę Wielkiej Brytanii Liz Truss.

Lekarze martwią się stanem Elżbiety II. Do Balmoral jadą książę William i księżna Camilla

Jak podaje BBC, książę William jest w drodze do Balmoral, w którym przebywa królowa. Razem z wnukiem Elżbiety II na miejsce jedzie też księżna Kornwalii Camilla. U boku królowej jest natomiast jej syn - Karol.

O 14:43 na Twitterze pojawił się wpis brytyjskiego dziennikarza. "Cała czwórka dzieci królowej (Karol, Andrzej, Anna, Edward - red.) jest teraz z nią w zamku Balmoral. Wraz z wnukiem, księciem Cambridge (książę William - red.). To poważna sytuacja" - napisał Chris Ship z ITV News.

Dziennikarz i pisarz zajmujący się rodziną królewską - Robert Hardman przyznał, że oświadczenia pałacowe na temat zdrowia królowej należą do rzadkości. - Pałac zwykle nie wydaje komunikatów na temat zdrowia królowej, chyba że jest to znaczące - powiedział w rozmowie z BBC. Jak przypomniał, ostatnie takie oświadczenie miało miejsce po tym, jak Elżbieta II zachorowała na COVID-19. - Fakt, że Pałac uznał za stosowne wydać oświadczenie, jest powodem do niepokoju - przekazał dalej.

Komunikat o stanie zdrowia 96-letniej królowej pojawił się po tym, jak Elżbieta II odwołała w środę planowe spotkanie z członkami Tajnej Rady. Miało się ono odbyć w formule wirtualnej. "The Guardian" wymienia, że w ostatnim czasie królowa rezygnowała także z innych kluczowych wydarzeń, jak z nabożeństwa platynowego jubileuszu. Od jesieni monarchini doświadcza też "epizodycznych problemów z poruszaniem się" - dlatego ostatnio porusza się o lasce.