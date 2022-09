Wołodymyr Zełenski przekazał w środę 7 września, że do niektórych miejscowości z obwodu charkowskiego na północnym wschodzie Ukrainy wraca ukraińska flaga. Prezydent skupił się również na podziękowaniach skierowanych do żołnierzy.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile może potrwać jeszcze wojna w Ukrainie? Ekspert wyjaśnia

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski dziękuje żołnierzom

Prezydent Ukrainy nie podał, gdzie dokładnie wróciły ukraińskie flagi. Skupił się jednak na działaniach ukraińskich wojsk. "Teraz nie czas na wymienianie osiedli, do których powraca flaga Ukrainy. Ale czas podziękować 25 brygadzie powietrznej, 92. oddzielnej brygadzie zmechanizowanej i 80. powietrznej brygadzie szturmowej za odwagę i bohaterstwo okazane podczas misji bojowych" - napisał na Facebooku. "Wyrażam dziś również wdzięczność 406. oddzielnej brygadzie artylerii za niezwykle udane uderzenia w terenach, gdzie na południu naszego kraju są skoncentrowani okupanci oraz 60. oddzielnej brygadzie piechoty, która konsekwentnie broni naszych pozycji" - dodał. Zwrócił też uwagę, że każdy sukces zmienia pozycję Ukrainy na całej linii frontu. "Im trudniej jest okupantom, im więcej mają strat, tym lepsze będą pozycje naszych obrońców w Donbasie. Im pewniejsza będzie obrona Zaporoża i Mikołajowa, miast obwodu dniepropietrowskiego, tym szybciej będziemy w stanie wyzwolić region Azowski i całe południe" - przekazał Zełenski.

Poruszająca rozmowa Zełenskiego i Macrona w pierwszych godzinach wojny

Wołodymyr Zełenski wdzięczny za ograniczenia wizowe dla Rosjan

Tego samego dnia Wołodymyr Zełenski przekazał w mediach społecznościowych, że jest wdzięczny Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz pozostałym europejskim przywódcom, którzy popierają wszystkie ograniczenia wizowe dla obywateli Rosji. "Absolutnie niedopuszczalne jest, aby terytorium europejskie mogło być wykorzystywane do turystyki lub zakupów przez tych, którzy w domu, w Rosji, nie tylko popierają podział i kpiny z Europy, ale także na nią pracują I musimy pamiętać: oprócz moralnej strony sprawy, to także kwestia elementarnego bezpieczeństwa. Rosja wielokrotnie wysyłała do Europy zabójców pod pozorem zwykłych turystów" - przekazał Wołodymyr Zełenski. "Europa to nie miejsce na deptak dla morderców i tych, którzy ich wspierają. Trzeba zademonstrować obywatelom państwa terrorystycznego, że są moralnie odpowiedzialni za agresję swojego państwa na Ukrainę i całą Europę" - dodał prezydent Ukrainy.

Zełenski z tytułem "Człowieka roku" Forum Ekonomicznego w Karpaczu