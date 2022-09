ISW: Ukraińcy wykorzystali zaskoczenie Rosjan i przeprowadzili wysoce skuteczną kontrofensywę

Jak twierdzą specjaliści Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), siły ukraińskie w południowo-wschodniej części obwodu charkowskiego wykorzystali przemieszczenie rosyjskich wojsk na południe, aby przeprowadzić "wysoce skuteczną kontrofensywę na północny zachód od miasta Izium".

REKLAMA

Zobacz wideo Jak walczyć z suszą? "Mniej żreć" [Next Station]

ISW: Ukraińcy wykorzystali taktyczne zaskoczenie wroga

"Siły ukraińskie prawdopodobnie wykorzystały taktyczne zaskoczenie, aby posunąć się o co najmniej 20 km w głąb terytorium zajmowanego przez Rosjan we wschodniej części obwodu charkowskiego, odzyskując około 400 km kwadratowych terenu" - czytamy.

ISW, powołując się na rosyjskie źródła, podaje, że obecne na tym obszarze wrogie wojska były prawdopodobnie zbyt słabe z powodu przemieszczenia sił w związku z walkami w obwodzie donieckim oraz wsparciem wojsk na południu. "Ukraińskie operacje wojskowe w obwodzie chersońskim zmusiły rosyjskie siły do skupienia uwagi na południu, co pozwoliło Ukraińcom przeprowadzenie skutecznych kontrataków w rejonie miasta Izium" - czytamy.

Rosyjscy blogerzy "w szoku"

Instytut twierdzi, że rosyjscy blogerzy zajmujący się wojskowością "w przygnębiającym tonie" potwierdzają, że strona Ukraińska osiągnęła zdobycze terytorialne. "Poziom szoku i szczere dyskutowanie o ukraińskich sukcesach (...) świadczy o skali zaskoczenia, jakie osiągnęły siły ukraińskie" - podaje ISW.

Rosja. Wpadka propagandowych mediów. Niby "zabici", a nagle wstali

Tymczasem na południowym froncie siły ukraińskie zniszczyły dwa rosyjskie magazyny wojskowe i 40 jednostek sprzętu. Sztab Frontu informuje, że w tym rejonie Rosjanie skupiają swe wysiłki na utrzymaniu zajętych dotąd terenów. Prowadzą w tym celu zmasowany ostrzał artyleryjski pozycji ukraińskich, a także celów cywilnych.

W ciągu ostatniej doby Rosjanie sześciokrotnie przeprowadzali na południu ataki lotnicze. W obwodzie mikołajowskim zniszczyli szereg domów mieszkalnych i zakład produkcyjny.

W tym samym czasie lotnictwo ukraińskie wykonało 13 uderzeń w rosyjskie punkty dowodzenia i centra logistyczne. Artyleria i wojska rakietowe ostrzelały ponad 370 celów, niszcząc 5 czołgów, 3 wyrzutnie rakiet, stację naprowadzania pocisków rakietowych i dwa wojskowe magazyny. W okolicy Chersonia wojska ukraińskie zatopiły rosyjską barkę ze sprzętem wojskowym.

Gen. Waldemar Skrzypczak: Rosjanie zaskoczeni

Ukraiński portal UNN poinformował z kolei w środę wieczorem, że jedna z rosyjskich jednostek artylerii na kierunku chersońskim została zniszczona w 60 procentach i jest uznawana za unieszkodliwioną.

Dlaczego wyją syreny? W stolicy testowana jest nowa syrena alarmowa

Generał Waldemar Skrzypczak podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu powiedział, że ofensywa Ukrainy na północnym odcinku frontu kompletnie zaskoczyła Rosjan. Były dowódca wojsk lądowych zaznacza jednak, że w tym momencie obie strony konfliktu nie dysponują siłą, która pozwoliłaby na szybkie zakończenie wojny.

Skrzypczak podkreślił, że choć natarcie posuwa się do przodu, to ukraińskiej armii brakuje sił, by było ono decydujące. "Ukraińcy nie dysponują takim potencjałem aby zakończyć tę wojnę zwycięstwem. Natomiast na pewno te sukcesy, które będą mieli, mocno Rosjan wystraszą i być może zmuszą ich do tego by chcieli odstąpić od tego co do tej pory planowali" - powiedział Waldemar Skrzypczak.

Były dowódca wojsk lądowych zaznaczył też, że jego zdaniem wojna nie zakończy się w tym roku i o zwycięstwie nie zdecyduje sytuacja na froncie. "Ta wojna potrwa dłużej, niż nam się wydawało. Moim zdaniem nie będzie rozstrzygnięcia militarnego, przynajmniej nic na to nie wskazuje. Pewnie politycy zakończą tę wojnę" - powiedział generał Waldemar Skrzypczak.

Generał zauważył także, że w tym momencie Rosjanie przechodzą do obrony na większości odcinków frontu.