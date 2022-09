Kanada. Nie żyje drugi z braci podejrzewanych o ataki w Saskatchewan. Zmarł po zatrzymaniu

Po czterodniowej obławie, w środę 7 września, kanadyjskiej policji udało się zatrzymać Mylesa Sandersona. Mężczyzna był podejrzewany o to, że wraz z bratem Damienem dokonał serii ataków nożem w prowincji Saskatchewan, w wyniku których zmarło 10 osób, a 18 zostało rannych.

Kanada. Seria ataków nożowników. Nie żyje jeden z podejrzewanych braci

Kanada. Nie żyje drugi z mężczyzn podejrzewanych o ataki w Saskatchewan

Jak podaje "The New York Times", w środę około 15:30 czasu lokalnego kanadyjska policja konna schwytała Sandersona na autostradzie w pobliżu miasta Rosthern. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się o godzinie 20, zastępczyni komisarza Rhonda Blackmore powiedziała, że tuż po schwytaniu stan mężczyzny się pogorszył. Został on przewieziony do szpitala w pobliskim mieście Saskatoon, gdzie uznano go za zmarłego. Blackmore dodała, że śmierć i działania policji zostaną przeanalizowane w niezależnym śledztwie.

Portal Politico dodaje, że choć Blackmore nie chciała zdradzić szczegółów na temat śmierci mężczyzny, anonimowe źródło przekazało wcześniej, że Sanderson zmarł na skutek samookaleczenia.



"Straszne i rozdzierające serce". Seria ataków nożowników w Kanadzie

Ataki nożowników w Kanadzie. Policja zorganizowała obławę

Do ataków doszło 4 września w 13 różnych miejscach prowincji Saskatchewan. Policja wydała nakazy aresztowania dwóch podejrzanych braci - 30-letniego Mylesa Sandersona i 31-letniego Damiena Sandersona. Zorganizowano obławę obejmującą prowincje Saskatchewan, Alberta i Manitoba - to obszar wielkości połowy Europy. 6 września policja poinformowała o znalezieniu ciała jednego z mężczyzn. Okaleczone zwłoki Damiena Sandersona leżały pod jednym z okolicznych domów. Wykluczono, by sam mógł zadać sobie obrażenia.

Myles Sanderson był poszukiwany od maja tego roku, kiedy naruszył zasady zwolnienia warunkowego. Mężczyzna odsiadywał karę pięciu lat pozbawienia wolności za napaść i kradzież.